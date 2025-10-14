Ugo Gall ha presentato al territorio, presso la sede di Forza Italia in Manfredonia, la propria candidatura a consigliere, in vista dell’elezione del Consiglio Regionale pugliese che si terrà nei giorni 23 e 24 del prossimo mese.

L’incontro di presentazione è stato introdotto e moderato da Marco di Bari, che ha subito illustrato l’opportunità che si offrirebbe per il territorio in caso di elezione di Ugo Galli: avere contemporaneamente un rappresentante in Parlamento ed uno in Consiglio regionale.

A sostenere la candidatura l’onorevole Giandiego Gatta, eletto più volte come consigliere regionale.

Gatta ha sottolineato come Galli abbia già le qualità professionali e l’esperienza politica necessarie per il ruolo che si prefigge di raggiungere. Il suggerimento principale offerto da Gatta è la perseveranza, ripercorrendo la sua carriera politica segnata dal superamento degli insuccessi iniziali. L’onorevole esprime insomma grande fiducia nel successo di Galli e del partito Forza Italia.

L’onorevole ha esortato i presenti a impegnarsi, ricordando che un seggio regionale fu perso nel 2000 per soli 336 voti. L’area elettorale per le regionali abbraccia tutti i 61 comuni della provincia di Foggia, da Accadia fino a Zapponeta, e ogni voto strappato è considerato determinante per il riscatto della città.

La candidatura di Galli nasce come reazione ai “quattro lustri” (20 anni) di governo regionale di centrosinistra, i cui risultati sono definiti “sotto gli occhi di tutti” e giudicati fallimentari, specialmente in sanità e impresa.

Il candidato governatore sostenuto da Galli e Forza Italia è l’imprenditore Luigi Dolono, presentato come “uomo del fare”. L’avversario, Antonio De Caro, è invece visto come la “prosecuzione logica, culturale, politica e clientelare” dei governi precedenti (Vendola ed Emiliano). Inoltre, Galli definisce necessaria la propria candidatura per di assicurare una continuità nell’impegno a favore della comunità. La precedente candidatura alle elezioni amministrative, ha sottolineato, ha già stabilito una “relazione forte” con il territorio. L’intenzione è quella di proseguire l’azione assicurando alla comunità “l’analisi seria ed effettiva dei problemi e soprattutto l’individuazione di soluzioni risolutive”.

Tra le numerose necessità del territorio, Galli ha fatto emergere i due temi che meritano un’attenzione speciale: lo sviluppo e la sanità.

La Riforma della Sanità al Centro del Programma

Soprattutto sul fronte sanitario, il candidato propone di rivedere completamente il modus operandi che ha caratterizzato i vent’anni di governo di centrosinistra. L’obiettivo è assicurare una maggiore attenzione al territorio e garantire “l’erogazione effettiva” delle prestazioni sanitarie, non solo in via teorica.

Galli ha denunciato le difficoltà attuali, giudicando “non ammissibile” che presso l’ospedale di Manfredonia non sia possibile effettuare una semplice radiografia o procedere a interventi, anche se semplici, di carattere ortopedico o chirurgico. Queste difficoltà si sarebbero accentuate negli ultimi mesi, causando un “evidente nocumento per la popolazione”.

Riguardo al fenomeno dell’astensionismo, che sembra prevalere in altre regioni, Galli ritiene che il “non voto” possa essere contrastato unicamente “parlando alla gente”, esaminando e affrontando le esigenze e i problemi della comunità e delle persone.

Per quanto riguarda lo sviluppo, Galli ha contrapposto l’approccio propositivo del centrodestra, che si occupa di risorse concrete come l’agricoltura e la pesca, alla “politica dei selfie, degli annunci e dei proclami” dell’amministrazione regionale e comunale in carica.

Ugo Galli ha concluso il suo intervento con un appello per un “voto utile,” indirizzato a una forza politica, Forza Italia, che si presenta come il “vero centro” e il custode dei valori moderati e liberali. L’obiettivo è spezzare i “circuiti e le metastasi clientelari” che hanno, a loro dire, portato la Puglia, un tempo la “Lombardia del Sud,” a diventare una delle regioni più arretrate in sanità e sviluppo.

