USB denuncia: "Persi i 114 milioni del PNRR per i ghetti della Capitanata"

Foggia, 13 ottobre 2025 – È ufficiale: i 114 milioni di euro del PNRR destinati al superamento dei ghetti in Capitanata sono andati definitivamente perduti. A denunciarlo è l’Unione Sindacale di Base (USB), che parla di “una delle pagine più nere della gestione dei fondi pubblici in Italia”.

I fondi, appartenenti alla Missione 5 – Investimento 2.2, avrebbero dovuto finanziare interventi per migliorare le condizioni di vita dei lavoratori agricoli stagionali costretti a vivere negli insediamenti informali della provincia di Foggia. Tuttavia, la conferma della perdita è arrivata dopo l’incontro del 1° ottobre con il Prefetto, che ha sancito l’impossibilità di rispettare le scadenze europee previste, lasciando spazio soltanto a “vaghe ipotesi” di fondi alternativi o proroghe dall’Unione Europea.

Secondo l’USB, non si tratta di un incidente burocratico, ma di un fallimento politico e amministrativo che ha negato ai lavoratori “un’opportunità concreta di riscatto e dignità”. Intanto, nelle ultime ore si è registrato un ampliamento spontaneo dell’insediamento informale di Torretta Antonacci, nei pressi della Foresteria regionale per i braccianti stagionali: nuove roulotte, opere in tufo e paletti piantati stanno dando vita a un nuovo ghetto, senza alcun controllo da parte delle autorità.

I delegati sindacali dell’USB hanno tentato di fermare queste attività, ma la situazione continua a peggiorare. “Serve un intervento immediato e strutturale”, dichiara l’organizzazione, chiedendo che Governo e Regione stanzino fondi nazionali o regionali sostitutivi per finanziare progetti di edilizia sociale stabile e integrata, come l’Eco-Villaggio di Torretta Antonacci, già proposto dagli stessi abitanti della zona.

L’USB sottolinea inoltre che il superamento dei ghetti non può prescindere dalla regolarizzazione dei lavoratori senza permesso di soggiorno: “Prima di autorizzare altri 500.000 ingressi dall’estero, si pensi a chi già lavora nelle nostre campagne garantendo il futuro dell’agricoltura italiana.”

Per questo il sindacato rinnova la sua richiesta di un piano straordinario di regolarizzazione per tutti gli ‘invisibili’, unica via, secondo l’USB, per restituire dignità e legalità a un territorio abbandonato da troppi anni.