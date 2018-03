Di:



Il gruppo aveva base operativa a Bari e ramificazioni a Foggia (Cerignola, ndr), Matera, Salerno, Napoli e Milano. Assalti a tir, Take away, 30 condanne a Bari ultima modifica: da (ANSA) – BARI, 13 NOV – Il gup del Tribunale di Bari ha condannato a pene comprese tra 5 anni e 8 mesi di reclusione 30 presunti componenti di un gruppo criminale che realizzava assalti a Tir. Le accuse sono di associazione per delinquere, rapina, furto e ricettazione. Gli imputati furono arrestati nel dicembre 2010 nell’operazione chiamata ‘take away’ dei carabinieri del Nas di Bari.

