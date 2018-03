Bari, ripristino custodia cautelare per 43enne

Di:

Bari – IERI mattina, personale della locale Squadra Mobile, con l’ausilio di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e di Unità cinofile della, ha eseguito un provvedimento di ripristino della custodia cautelare in carcere, emesso dalla Corte di Appello di Bari, nei confronti di Battista Antonio di anni 43, scarcerato il 6 settembre per un errore nel calcolo dei termini della custodia cautelare.

L’arrestato, con precedenti di polizia per reati contro la persona, contro il patrimonio, per associazione mafiosa e per violazioni della legge sugli stupefacenti, si è reso latitante subito dopo la scarcerazione, ed è stato catturato in un’abitazione nei pressi della S.P. 70 tra Adelfia e Valenzano.

Battista Antonio, il 25.1.2011, era stato già scarcerato per decorrenza dei termini dopo essere stato arrestato il 04.12.2009, nell’ambito dell’operazione Hinterland, quale appartenente, con ruolo di vertice, all’associazione mafiosa finalizzata al traffico ed allo spaccio di stupefacenti, gestita dal clan Di COSOLA.

Dopo la prima scarcerazione, si sono susseguiti una serie di episodi che hanno creato un forte allarme sociale nei quartieri periferici di Carbonara e Ceglie del Campo, in particolare:

il 15.03.2011 mentre si accingeva ad entrare nella Stazione dei Carabinieri di Bari-Carbonara, per adempiere all’obbligo di firma, sono stati esplosi al suo indirizzo numerosi colpi d’arma da fuoco; nell’occasione ha riportato solo una ferita alla mano sinistra;

il 17.3.2011 è stato indagato, unitamente ad altro affiliato, per favoreggiamento personale in ordine all’attentato da lui stesso subito pochi giorni prima.

Redazione Stato@riproduzioneriservata