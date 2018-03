Sciale Rondinelle, niente linea Telecom, a rischio acqua e corrente

Di:

Manfredonia – “NIENTE linea, e lo stesso potrebbe accadere per l’acqua, la corrente e l’energia elettrica alimentante il depuratore”. E’ l’allarme lanciato a Stato da alcuni residenti di, nel villaggio turistico-residenziale, sito sulla Riviera Sud di Manfredonia. “In totale siamo più di 200 famiglie – dicea Stato – che provvediamo in modo autonomo al pagamento di tanti servizi, ma nonostante questo siamo trattati come cittadini di serie b (da ricordare che in molti hanno parlato di un numero attuale di famiglie pari a 100/120,ndr)”.

In particolare, “la linea Telecom manca dal 6 novembre e nonostante reiterate segnalazioni dei residenti – continua Grazia – gli operatori del gestore telefonico dicono non aver ricevuto alcun avviso di disservizi nella nostra area”. Ma oltre al telefono, a rischio anche la fornitura di acqua ed energia elettrica.

“Si tratta di una problematica che persiste da tempo. Mesi fa – anche grazie all’intervento del Comune – abbiamo ottenuto la riattivazione della fornitura del servizio idrico, interrotta a causa della morosità di alcuni residenti. Ora, il nostro Amministratore di condominio ci ha allertati per una prossima situazione di stacco dell’allaccio. Lo stesso potrebbe succedere per l’energia elettrica e la corrente alimentante il depuratore. I disagi ai quali stiamo per andare incontro sono immaginabili”. “Quanti pagano ed hanno pagato l’acqua devono subire e convivere in una situazione d’emergenza e a rischio causa le inadempienze di diversi morosi. Non possiamo neanche staccarci dall’unica rete idrica, a causa di costi notevoli che andrebbero a nostro carico. Attendiamo di conoscere coloro che continuare a dimostrarsi inadempienti”.

Redazione Stato,ddf@riproduzioneriservata