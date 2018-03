Stragi di Parigi, attivisti PES Puglia: abbracciamo i fratelli colpiti

Di:

Roma. ”Gli Attivisti del Partito Socialista Europeo di Puglia si stringono a Parigi e alla Francia dopo i terribili fatti di terrore di ieri sera nella capitale francese che hanno turbato la vita di tutti noi cittadini d’Europa. Quest’anno è la seconda volta che una ferita trafigge profondamente il cuore del nostro Vecchio Continente. Dopo l’attacco a quello che era un simbolo di libertà, Charlie Hebdo, oggi abbiamo quello che possiamo definire un attentato vigliacco, così come sono tutti gli attentati, che mira a destabilizzare le coscienze, a colpire nel mucchio per precipitare nel caos e nella paura i nostri popoli. Noi non cadremo in questa trappola indegna, noi rivendichiamo le conquiste della nostra civiltà ed allo stesso tempo pensiamo che coloro che vogliono farci credere che esista una guerra di religione, in realtà sono solo mercenari del nulla. Abbracciamo i fratelli colpiti nel corpo e nello spirito da questa grande tragedia e diciamo loro che noi, con i nostri ideali e le nostre idee combatteremo sempre chi odia la vita! Nelle prossime settimane organizzeremo iniziative per mostrare la nostra vicinanza alle vittime e contribuire a costruire un’idea di Futuro migliore!”

Attivisti PES Puglia

Michela Mastroluca (Coordinatrice Puglia)

Alessandra Cordella (Coordinatrice Provinciale Brindisi)

Francesco Di Noia (Cordinatore Provinciale Capitanata)

Giuseppe Fontana (Coordinatore Provinciale Taranto)

Antonio Giampietro (Coordinatore Provinciale Bari)

Bruno Lattanzio (Coordinatore Provinciale BAT)

Carmen Simini (Coordinatrice Provinciale Lecce)