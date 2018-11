Foggia. Polizia arresta 2 cittadini stranieri e denuncia 3 foggiani

Di:

Foggia. Nell’ambito dello specifico servizio relativo al Piano Operativo Interprovinciale volto a contrastare l’illegalità diffusa, in particolare con riferimento all’attività di prevenzione dispiegata su tutto il territorio provinciale, nella notte scorsa, un equipaggio del Reparto Prevenzione Crimine ha denunciato tre giovani foggiani, Rotunno Carlo di circa 30 anni, Rondinella Giuseppe, 38enne, Didio Natalino di circa 20 anni, tutti pregiudicati per reati contro il patrimonio. Gli stessi, in questa P.zza Internati di Germania, a bordo di una Mercedes classe A con targa rumena, si intrattenevano vicino ad un’altra autovettura ivi parcheggiata che, da successivi accertamenti, non risultava forzata. Il conducente della Mercedes alla vista degli Agenti di Polizia svoltava repentinamente in una strada laterale nel tentativo di far perdere le proprie tracce ma veniva raggiunto dagli agenti operanti e fermati. Gli occupanti risultavano sprovvisti di documenti di identificazione nonché il conducente sprovvisto di titolo di guida idoneo a condurre il veicolo perché mai conseguita. All’atto del controllo, inoltre, il conducente mostrava documenti relativi all’autovettura palesemente falsi. L’attività di polizia seguiva con un controllo all’autovettura sulla quale viaggiavano i tre giovani e consentiva di rinvenire numerosi arnesi atti allo scasso (4 cacciaviti, tronchesine, pinze, piede di porco, etc.) successivamente posti a sequestro unitamente alla stessa autovettura Mercedes in quanto da accertamenti esperiti anche con la collaborazione del Centro di Cooperazione di Polizia e Dogana, le targhe risultavano appartenere ad altro veicolo.

I tre soggetti venivano accompagnati presso gli Uffici di polizia al fine di identificarli compiutamente e successivamente procedere ad una denuncia per possesso di strumenti atti allo scasso e uso di atto falso.

In relazione alla stessa attività del Piano Operativo Interprovinciale, la Polizia di Stato di foggia ha tratto in arresto due cittadini stranieri CHOBBA Adel, Tunisino di anni 53, e TAFALAN Alexsandru George nato in Romania di anni 28, responsabili di furto aggravato in flagranza di reato.

In particolare nel pomeriggio di ieri 13 Novembre, in seguito ad una segnalazione giunta alla locale Sala Operativa da un automobilista in transito, il quale notava due persone all’interno del dismesso “Teatro Mediterraneo” intente a trasportare all’esterno materiale ferroso. Gli agenti intervenivano prontamente giungendo sul posto da direzioni opposte al fine di accertare la veridicità della segnalazione e per affrontare al meglio la situazione delittuosa. Sul posto i poliziotti dell’Ufficio Volanti sorprendevano due persone di cui uno trasportava, con un carrello ricavato da vecchio un passeggino, profilati di alluminio e la seconda persona intenta a scavalcare la recinzione perimetrale del Teatro. I due malfattori alla vista degli Agenti di Polizia tentavano di allontanarsi senza riuscirvi. Gli operanti da un primo sopralluogo accertavano che i profilati metallici provenivano esattamente dalla struttura indicata sia per dimensione, per colore e per materiale, quindi accertata la responsabilità dell’evento delittuoso, i cittadini stranieri venivano tratti in arresto e associati al carcere di Foggia.