Manfredonia, De Magistris: “L’amore per la propria terra è la chiave di volta per il cambiamento”

Di:

Si è svolto ieri all’interno dell’Auditorium C. Serricchio l’incontro del sindaco di Napoli e Presidente Dema, Luigi De Magistris , con la cittadinanza di Manfredonia.

La sala gremita ha ben accolto ‘il Sindaco ribelle’ che, introdotto da Pasquale Bisceglia, referente territoriale Dema e moderato dal giornalista capo servizio della Gazzetta del Mezzogiorno, Filippo Santigliano, ha aperto il dialogo con un excursus della sua carriera professionale.

“Da 27 anni sono parte delle istituzioni ed ancora oggi mi sento dire che sono ribelle, pericoloso ma così non è perché io mi sento una persona normale che fa il suo lavoro con onestà e professionalità, negli anni però la normalità è diventata sovversiva…io mi sento più che altro ‘il Sindaco obbediente’ che in tanti anni è stato sempre fedele alle istituzioni ad alla Costituzione”, le parole di De Magistris.

“Io non volevo fare il Sindaco, io volevo continuare a fare il magistrato ed è quello per cui ho studiato ed a 25 anni ci sono riuscito: ho lavorato da magistrato in Calabria per 9 anni ma poi sono stato ‘bloccato’ dalle stesse istituzioni a cui avevo prestato giuramento perché le mie indagini erano diventate troppo ‘scomode’. La gente di Calabria era diventata il mio popolo, erano riusciti a raccogliere 100000 firme per evitare il mio trasferimento ma tutto era già stato deciso.

Oggi è più facile mettere a tacere qualcuno con il trasferimento e l’isolamento sociale che con il tritolo come invece avveniva 30 anni fa”, continua ancora il Sindaco di Napoli.

Per De Magistris diventare Sindaco è stata una sfida ancora una volta per restare all’interno del sistema istituzionale e cercare di cambiarlo dall’interno: “Nel 2011 sono partito dalla gente, dalla forza vitale dei miei concittadini ed abbiamo vinto insieme tante battaglie a partire dalla questione rifiuti, alla mancanza di fondi…oggi Napoli sta crescendo culturalmente e socialmente tant’è che sono riconfermato per il secondo mandato nel 2016. Ho capito che per evitare di essere nuovamente isolato devo restare ben ancorato al popolo, alla gente che davvero crede ancora nel cambiamento”.

“La chiave di volta da cui anche Manfredonia ed il territorio di Capitanata dovrebbe ripartire per migliorare lo stato delle cose è la passione, la volontà, l’amore per la propria terra…è questo il segreto per raggiungere gli obiettivi”, dice De Magistris ai microfoni di Satoquotidiano.

A cura di Libera Maria Ciociola