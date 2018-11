Manfredonia. “Via Rivera 4: discarica a cielo aperto” (FOTO)

Di:

Povia nella sua canzone usava questa frase per descrivere delle emozioni. Ma passando per Via Rivera al N 4, le emozioni che si provano sono l’opposto. Come si vede nelle foto anche qui ci sono i piccioni ma suscitano tutta altra sensazione. La strada piena di feci, un odore nauseabondo, un palazzo nell’abbandono totale. Tutto questo davanti agli occhi di cittadini stanchi delle continue denunce e lamentele senza risultati. Parlando con alcuni di loro si evince che la situazione è davvero all’estremo.

All’interno dello stesso a detta di chi ha avuto la possibilità di guardare c’è il solaio sfondato che crea una Discarica per i piccioni senza contare gli eventuali topi presenti. Adesso, anche sapendo che e’ un immobile privato, posso solo chiedere che chi preposto alla cura della salute pubblica intervenga. Asl, assessore all’ambiente, Sindaco , chiunque possa fare qualcosa per risolvere questa situazione intervenga. Perché davvero guardare i piccioni fare l’amore è bello solo nelle canzoni di Povia.

fonte antoniolauriolamanfredonia.wordpress.com