Nel braccio di ferro fra Foggia e Bari, rimosso il segretario provinciale Cusmai

Foggia. Rimosso il segretario provinciale Daniele Cusmai, il venticinquenne di Vico che a luglio era stato nominato. Una catena di siluramenti, l’ultimo atto è della segreteria regionale di Andrea Caroppo. Ecco la sequenza. Defenestrato Gianfranco Fariello, responsabile per Foggia, la parola era passata a Bari, che ha risposto in due giorni rimuovendo il suo fiduciario. Nel pomeriggio di ieri Daniele Cusmai era ancora abbastanza sicuro di restare, sebbene più reticente del solito nelle dichiarazioni. “Certo alcuni consiglieri comunali gli hanno espresso solidarietà umana- aveva detto- e tutti possono darla, ma c’erano ambiguità da parte sua, sono il segretario provinciale e, in tal veste, ho deciso, la storia o la si subisce o la si scrive, anche con il coraggio di fare una scelta sul capoluogo. Non è che dobbiamo far finta che vada tutto bene. Lui non rappresentava più il pensiero dei militanti e della segreteria di Foggia. Andava anarchicamente, e ho dovuto rimuoverlo”.

Le indicazioni della segreteria regionale

Ma era necessario capire quale fosse la linea e, soprattutto, chi la dettasse, se Foggia – con i consiglieri che avevamo votato contro il Dup nonostante dai vertici regionali fosse arrivata chiara l’indicazione: il sindaco Landella, in ogni caso, deve rimanere in carica fino alla fine del mandato, si decida o meno di ricandidarlo per le prossime amministrative- o Bari. L’esclusione di Fariello, inoltre, era avvenuta senza il coinvolgimento dei rappresentanti istituzionali foggiani: “No, non ho consultato i consiglieri comunali”, aveva precisato Cusmai. Questo gesto non è stato condiviso nemmeno da quanti gli hanno espresso solidarietà. Silvano Contini dava per archiviata la faccenda: “Fariello, e chi lo sostiene, resterà nel partito o andrà via? Se uno non è gradito o va via o media, a me è stata tolta la segreteria cittadina a 8 mesi dalle comunali, non ho detto nulla e ora sono il vice provinciale”. A questo punto, è probabile che tutto torni come prima.

Il partito verso le amministrative

L’anno prossimo si vota per le comunali, e tanti sarebbero i consiglieri, o ex assessori, in attesa di entrare nella Lega, anche con qualche recriminazione nei confronti di Landella. Prendersi il partito in mano, mutando gli assetti attuali, poteva essere una mossa in vista delle urne. Se sia stato un colpo di mano di Cusmai, Splendido e Ursitti per prendere in mano completamente le redini del partito, non si sa, quello che è evidente, è che Bari ha risposto picche. Questo nucleo della Lega ha cambiato una serie di referenti territoriali e commissariato molte sedi i Capitanata, con percettibile malessere. Pare che Fariello fosse in procinto, anche, di annunciare in una conferenza stampa la candidatura a sindaco di Antonio Vigiano, cosa non gradita ai vertici, che avrebbero bloccato l’iter di questa designazione. Non erano convinti del nome?

Merafina (Cerignola): “Scelte senza il confronto”

In provincia il clima non è dei migliori perché questi contrasti da Foggia si trasmettono anche sui territori dove le contestazioni al segretario provinciale sono cominciate già da qualche mese. Da Cerignola a S. Paolo Civitate, da Lesina a Vieste, i referenti territoriali nominati dall’ex segretario Fanelli di S. Severo, o dallo stesso Caroppo, sono stati tutti rimossi. Franco Merafina, di Cerignola, certo un nome non nuovo alla politica locale di destra, dice: “Sono un uomo di partito. Quindi accetto le decisioni, la nomina al mio posto di Splendido sarà stata dettata da qualche motivo che non conosco, ma questo atteggiamento senza confronti non fa bene ad un partito di governo, nel meccanismo c’è qualcosa che non va, poi alle comunali la gente si fa valere sul territorio”. Felicetta Tartaglia, di S. Paolo Civitate, ha scritto una lettera molto polemica al segretario in cui stigmatizza il suo operato, “tralasciando anche la sua personale rimozione dopo la quale ha nominato segretari cittadini improvvisati e spesso senza nessuna esperienza politica, almeno nella destra o nella Lega, nominato commissari esterni laddove i suddetti segretari cittadini non sono stati reperiti, ha eliminato sistematicamente dei referenti cittadini, molti dei quali con una sede aperta o in via di apertura, con tutti i costi, le fatiche e gli sforzi di radicamento del partito che si possono immaginare”.

A cura di Paola Lucino,

Foggia 14 novembre 2018