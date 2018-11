Scommesse illegali. 22 arresti in Puglia

Di:

Precedenti importanti operazioni antimafia hanno già dimostrato la capacità di settori della criminalità mafiosa barese, storicamente legati al clan Capriati e al clan Parisi di aver saputo compiere, attraverso la pratica del riciclaggio, i primi passi nel passaggio da un modello tradizionale di “mafia militare” a quello più evoluto di “mafia degli affari”.

Ora questo percorso evolutivo segna un svolta epocale, il suo più clamoroso salto di qualità.

E’ infatti questa l’indagine che, per la prima volta, certifica la radicale evoluzione in chiave economico finanziaria di quelli che sono, sul piano strategico, i nuovi ambiziosi obbiettivi della criminalità organizzata barese.

Non più semplice attività di riciclaggio, ora si entra in maniera prepotente e spregiudicata nei settori di avanguardia del mercato economico globale e lo si fa da protagonisti, con investimenti diretti verso un settore altamente strategico quale quello delle scommesse e del gioco d’azzardo: un ambito che, proprio grazie alle nuove tecnologie e alla globalizzazione, è oggi capace di generare profitti straordinariamente significativi.

La mafia degli affari ha ora assunto, stabilmente, una sua specifica identità imprenditoriale e “cerca i nuovi adepti nelle migliori Università”.

La regia è sempre riconducibile a quelle componenti legate ai clan Capriati e dei Parisi, che nel tempo hanno mostrato una particolare attenzione ai processi di infiltrazione nel sistema economico: ora più che mai “gli indici” non tirano più i grilletti delle armi ma “cliccano” sulle tastiere dei personal computer e sugli smartphone di ultima generazione per gestire in rete il gioco d’azzardo e “per movimentare” il denaro ricavato.

Un mercato, quello delle scommesse illegali, che, soprattutto attraverso il settore “on line”, attira milioni di utenti/scommettitori con possibilità di enormi profitti “non tracciabili”.

Da Malta a Curacao passando per le Isole Vergini e le Seychelles: oltre 1 miliardo di euro sono stati movimentati a colpi di “clic” da questa associazione criminale che si è strutturata come una vera e propria “multinazionale” delle scommesse, pur mantenendo il suo cuore pulsante e il suo centro di potere all’interno di un contesto familiare direttamente riconducibile ai Martiradonna.

E’ questa la nuova mafia: la mafia del “clic”, la mafia del “punto. com”.

Promotore di questa vasta organizzazione è senza dubbio Vito Martiradonna, più noto alle cronache giudiziarie con il nomignolo di “Vitin lEnèl”, già condannato per il delitto di associazione di tipo mafioso insieme al boss ergastolano al 41 bis Tonino Capriati nel processo “Borgo Antico”, significativamente definito in quella sentenza come “cassiere” del clan, dotato di “mente raffinata”.

Da cassiere a bookmaker: questo è oggi il grande salto di qualità di Martiradonna, reso possibile dal decisivo contributo della nuova generazione di famiglia e, in particolare, dalle straordinarie competenze tecniche acquisite nel settore delle scommesse da Francesco Martiradonna, supportato dai suoi fratelli Michele e Mariano: sono i figli di Vito Martiradonna.

E’ proprio la sinergia di conoscenza tecnica e fama criminale il binomio vincente su cui i Martiradonna hanno fondato il successo economico e la rapida ascesa imprenditoriale, diventando un vero e proprio punto di riferimento anche per le organizzazioni mafiose interessate a questo lucroso business.

Ciò, in particolare, è avvenuto non solo in ambito locale, dove i Martiradonna hanno proficuamente interagito con autorevoli esponenti del clan Capriati e del clan Parisi, ma anche in Sicilia, Calabria e Campania, regioni notoriamente dominati dalle cd. mafie storiche, perché anche per Camorra, ‘Ndrangheta e Cosa Nostra “Martiradonna è un nome pesante”.

Il processo di espansione territoriale di questa impresa criminale ha portato alla costruzione di una complessa e articolata rete associativa, strutturata attraverso una rete “capillare” di società ubicate nei paradisi fiscali, a loro volta schermate da trust e fiduciarie, con un assetto piramidale che vede saldi al vertice i Martiradonna e che si sviluppa in linea discendente attraverso la vasta filiera dei master, degli agenti e sub-agenti: sono loro quella vasta “zona grigia” di figure intermodali che hanno il compito di acquisire “pezzi di territorio” e fidelizzare il cliente/scommettitore proponendo delle quote più favorevoli.

Un sistema completamente illegale e sconosciuto al fisco che, proprio grazie alla complessa articolazione degli assetti societari, ha oramai assunto una proiezione transnazionale, conseguendo importanti spazi commerciali anche in altre nazioni come Brasile, Colombia, Nigeria, Romania, Vietnam, Panama, Paraguay Argentina, Russia, solo per citarne alcune, in cui il rischio, anche a causa di una legislazione poco incisiva sotto il profilo punitivo, è nullo se confrontato con gli enormi profitti, ammontanti a centinaia di milioni di euro.

Ed è proprio il tema dei profitti l’altro importante capitolo sviluppato e approfondito nell’ambito di questa indagine: si è riusciti, grazie a mirate indagini economico-patrimoniali, ad individuare e a porre sotto sequestro i significativi investimenti economico-patrimoniali effettuati, nel corso del tempo, dai Martiradonna e dai Parisi attraverso un’articolata trama di intestazioni fittizie.

Nell’ambito dell’attività di contrasto patrimoniale sono stati messi in campo i molteplici strumenti di intervento offerti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al sequestro finalizzato alla confisca per sproporzione del rapporto fonti-impieghi e al sequestro finalizzato alla confisca per equivalente nonché alle misure di cautela reale specificatamente previste per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche derivante da reato.

I numeri:

167 soggetti monitorati

300 mila progressivi di intercettazioni telematiche.

190 mila progressivi di intercettazioni telefoniche;

40 mila ore di intercettazioni video

13 mila ore di intercettazioni ambientali

La Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Bari, in sinergia con gli specialisti della Guardia di Finanza del GICO di Bari e dello SCICO di Roma, a seguito di una attività investigativa iniziata nel luglio 2015, sta eseguendo 22 misure cautelari personali nei confronti di:

misura della custodia cautelare in carcere

1. BUONTEMPO Antonio, nato a Bari il 25.5 1976;

2. MARTIRADONNA Francesco, nato a Bari il 27.3 1973;

3. MARTIRADONNA Mariano, nato a Bari il 14.5 1981;

4. MARTIRADONNA Michele, nato a Bari il 16.7 1969;

5. MARTIRADONNA Vito, nato a Bari il 14.5 1948;

6. MEMOLA Giovanni Paolo, nato a Bari il 23.7 1979;

7. PARISI Tommaso, nato a Bari l’11.8 1983;

misura degli arresti domiciliari

8. BUONTEMPO Michele, nato a Bari il 4.1 1979;

9. CATACCHIO Francesco, nato a Bari il 30.9 1980;

10. CINQUEPALMI Michele, nato a Bari il 28.8 1971;

11. CONCU Santino, nato a Cagliari il 21.1 1957;

12. DECANDIA Giuseppe cl. ’75, nato ad Altamura (BA) il 13.4 1975;

13. DI BELLO Alessandro, nato a Foggia il 21.5 1978;

14. FRANCHINI Mariella, nata a Bari l’8.1 1961;

15. GAITI Andrea, nato a Gazzaniga (BG) il 2.6 1974;

16. GEROLLA Fabrizio, nato a Torino il 2.3 1964;

17. LA GALA Giuseppe, nato a Foggia il 21.7 1959;

18. LUCARELLI Luigi, nato a Bari il 20.2 1969;

19. MAPELLI Gianpaolo, nato a Calcinate (BG) il 30.6 1970;

20. TAGLIENTE Raffaele, nato a Taranto il 18.10 1980;

21. TARANTO Dante, nato a Napoli il 3.4 1983;

22. TAVARELLI Paolo Carlo, nato a Napoli il 28.4 1970;

Il sequestro preventivo di beni, anche per equivalente, fino a concorrenza di circa 200 milioni di euro nei confronti degli indagati, sia con riferimento alle persone fisiche che alle persone giuridiche coinvolte.

Redazione StatoQuotidiano.it