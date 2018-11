Torneo dell’amicizia, categoria Pulcini al Centro Sportivo Salvemini

Di:

La Polisportiva Salvemini organizza, presso il proprio centro sportivo, per sabato 17 Novembre 2018 alle ore 15.00 il TORNEO DELL’AMICIZIA, un’iniziativa nata per promuovere valori come quelli dell’amicizia e della correttezza, della collaborazione e del divertimento in campo e non solo competizione fine a se stessa.

Prosegue dunque l’impegno della Società, che da oltre 40 anni promuove la valorizzazione sportiva ed educativa dei giovani del territorio, attraverso varie iniziative e progetti. Si ringraziano le società (Manfredonia Calcio, Body Art, Accademia Monte Sant’Angelo, Asd Stella Azzurra Cerignola, Asd Matinum) che prenderanno parte a questo pomeriggio di allegria e divertimento dove a vincere saranno tutti i bambini con la loro semplicità e genunità. Un doveroso ringraziamento va anche alla Silac e ad Auotoservice di Trotta Vincenzo & C. s.a.s per la fattiva collaborazione alla buona riuscita dell’evento.

Area Comunicazione Salvemini