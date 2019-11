“Ai fini del buon andamento e dell’imparzialità del’amministrazione pubblica è,infatti, necessario porre in atto, soprattutto in territori così pesantemente condizionati dalla presenza della criminalità organizzata, ogni possibile rimedio giuridico e gestionale, per rimuovere, anche ‘visibilmente’ tutte quelle situazioni che, in qualsiasi modo, agevolano direttamente o indirettamente gli esponenti criminali. A Manfredonia ciò non è avvenuto e non avviene“.

E’ una parte conclusiva della relazione (vedi sotto) firma del prefetto di Foggia, Raffaele Grassi, inviata al Ministro dell’Interno di Roma, con data 22 luglio 2019, al termine dei lavori della Commissione d’indagine, insediatasi nel Comune di Manfredonia – come a Cerignola, dal 9 gennaio 2019, per verificare la sussistenza di pressioni della criminalità sulle attività della Pubblica Amministrazione.

Come risaputo, tanto per Manfredonia quanto per Cerignola, in due sedute del Consiglio dei Ministri è stato deliberato lo scioglimento dei rispettivi consigli comunali, su suggerimento del ministro Lamorgese, con successivi decreti firmati dal presidente della Repubblica Mattarella.

“Il cittadino comune è ben conscio della situazione”

“Il cittadino comune – scrive nella sua relazione il prefetto Grassi – è ben conscio della situazione: non può certamente favorire una riaffermazione della legalità il fatto che determinati soggetti, direttamente o indirettamente, siano protagonisti a vario titolo della vita economica o sociale della comunità“.

Secondo il prefetto Grassi “Non può vedersi imparzialità nella gestione del Comune, laddove le “solite” famiglie continuino a gestire l’economia in maniera indisturbata“.

Pertanto, “In questo quadro si ritiene che le situazioni descritte rendano plausibile, nella concreta realtà di quel territorio e in base ai dati informativi acquisiti, l’ipotesi quanto meno di una soggezione di amministratori o di dipendenti comunali rispetto a quelle logiche e, come noto, dette situazioni non si traducono, necessariamente, in comportamenti penalmente sanzionabili imputabili ai singoli amministratori“.

Da qui, “il quadro indiziario che emerge della relazione resa della Commissione di accesso, a prescindere della eventuale valenza sul piano penale dei singoli episodi, denota dunque un livello preoccupante di compromissione della regolare funzionalità dell’Ente“.

Secondo Grassi ” la maggior parte dei settori comunali è apparsa inadeguata e afflitta da prassi operative spesso avulse dall’attuale quadro normativo. Il complesso di questa situazione denota pertanto un generale stato di precaria funzionalità dell’Ente e soprattutto una legalità “debole”, in un contesto caratterizzato della pervasive presenza della malavita organizzata“.

Come avvenuto per Cerignola, secondo il prefetto di Foggia “il Comune (di Manfredonia,ndr) (..) non appare in grado di costituire un filtro efficace alle inevitabili pressioni che da un siffatto, difficile contesto derivano“.

A cura di Giuseppe de Filippo – Direttore responsabile StatoQuotidiano.it