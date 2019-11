A Monte è tempo di bilancio della festa patronale

Tale incontro, che rinnova il tradizionale appuntamento ormai da tre anni, è l’ultimo atto della macchina organizzativa dei festeggiamenti civili in onore del Santo Patrono della Città dei Due Siti Unesco. In tale evento saranno illustrate le principali azioni messe in campo rispetto gli obiettivi prefissati negli anni precedenti e dare una lettura presente del piano di azione del Comitato sotto il profilo economico e turistico.

Dopo i saluti di Rosa Palomba, Assessore alla Cultura della Città di Monte Sant’Angelo interverrà, per illustrare tutte le voci di entrate e di spesa del bilancio, il Presidente del Comitato Felice Piemontese. Le conclusioni saranno affidate al Sindaco Pierpaolo d’Arienzo.

In tale sede il Comitato sarà disponibile ad illustrare ai presenti tutta la documentazione economica e finanziaria relativa alle entrate ricevute ed alle spese sostenute.