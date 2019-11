Alla sipontina Giulia Fresca la Medaglia al Merito del Senato

RENDE – A, ingegnere, accademica, giornalista e critico d’arte, la Medaglia del Senato della Repubblica, del diametro di 40 millimetri, raffigurante la facciata di Palazzo Madama conferita dalla Presidente Elisabetta Casellati.

La cerimonia di consegna si è svolta presso il Museo del Presente di Rende nell’ambito dell’inaugurazione della mostra fotografica internazionale di Giulia Fresca, calabro-lucana nata a Manfredonia intitolata “Around the world … withoutwords – Emotions and charm through the lens” ovvero “In giro per il mondo… senza parole – Emozioni e suggestioni dietro l’obiettivo”. Esposizione che sarà aperta fino al 22 novembre.

