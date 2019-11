Autonomia, Emiliano “Ok lavoro Boccia per unità Paese”

“Il ministro per gli affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia, sull’autonomia differenziata sta facendo un lavoro apprezzabile per tenere il Paese unito, lasciamolo lavorare e diamo un contributo alla costruzione di un sistema che tenga insieme il Paese.

Domani in conferenza Stato Regioni ci confronteremo sulla bozza di legge quadro che ci ha trasmesso, è una bozza che possiamo modificare, integrare, migliorare insieme ma sempre nel quadro del rispetto della Costituzione e di tutti gli articoli del titolo V. Abbiamo apprezzato metodo e merito, trasparenza nei rapporti tra regioni, governo e parlamento. Finalmente si ribalta il modello, partendo dalla definizione dei Livelli essenziali delle prestazioni (Lep).

La legge quadro a cui dovranno far riferimento le intese delle regioni, avrà il sostegno della Puglia perché se fatta bene, com’è nelle intenzioni di Boccia, può essere una grande opportunità per costruire meccanismi di lotta alle diseguaglianze anche per le Regioni del sud”.

Così il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.