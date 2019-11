Casino in crisi? Allora si gioca online

Gli ultimi anni hanno fornito dati a dir poco preoccupanti, soprattutto per quel che riguarda il gioco nei luoghi cosiddetti fisici. Quelli che, senza girarci troppo intorno, sono i numeri relativi al flusso di giocatori nei casinò del nostro Paese, e di conseguenza al denaro fatto circolare all’interno degli stessi, non fanno dormire sonni tranquilli a chi li amministra, ma anche e soprattutto alle regioni in cui questi trovano posto.

In Italia, forse anche per paura di perdere tanti soldi (e in questo periodo non ce lo si può di certo permettere), non si sente più quella voglia di provare il brivido di affrontare vis-a-vis il croupier del blackjack, oppure di scoprire come giocare alla roulette per poi andare a guardare la pallina che gira sulla ruota e sperare che caschi nella casellina che ti consente di portare a casa un ricco premio. Di motivi potrebbero essercene tanti, ma di certo c’è anche una soluzione a portata di mano.

Stiamo parlando dei casino online, che consentono di effettuare davanti al tuo computer o con uno smartphone tra le mani, tutto ciò che eravamo abituati a fare nei casino fisici. Specialmente negli ultimi anni, l’esperienza di gioco nei casino online è stata portata a livelli sempre più alti e sempre più vicini a quelli della “vita reale”, fermo restando che restano chiaramente presenti dei muri impossibili da valicare per ovvie ragioni.

Più facile e più pratico

Sembra quasi superfluo sottolineare quali siano i punti cardine del boom effettuato in questi anni, fin dalla nascita dei casino online fino alla propria diffusione. Agli italiani, si sa, piace giocare per vincere e lo dimostrano i dati relativi, giusto per fare due esempi, alle scommesse sportive e alle lotterie istantanee. Forse questi due rappresentano i casi di gioco a due passi da casa, e soprattutto che consentono di giocare senza esagerare.

Posto questo principio, che deve essere alla base di ogni giocatore (ovvero il fatto di giocare sempre in maniera responsabile e non in maniera esagerata), scopriamo che i casino online danno davvero la possibilità di giocare in maniera sicura ma soprattutto con tutti gli aspetti che, fino a qualche anno fa, caratterizzavano solo le strutture presenti in Italia solo a Venezia, Sanremo, Campione d’Italia e Saint Vincent.

La praticità del fatto di poter giocare a blackjack, piuttosto che alla roulette o al Punto Banco, direttamente dal computer di casa tua oppure in qualsiasi posto ti trovi con uno smartphone o un tablet tra le mani, consente di unire il brivido che si prova giocando ai giochi da casino con la facilità di utilizzo, visto che ogni piattaforma di casino online mette in risalto quelle che sono le funzioni da sfruttare al momento in cui sei coinvolto in una partita o in una semplice mano.

La sicurezza prima di tutto

Ma non c’è solo la praticità nel giocare online laddove prima si poteva giocare solo mettendosi in marcia per centinaia di chilometri, oppure la facilità nell’utilizzare l’app del tuo casino online preferito in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo tu ti trovi, a dare la misura del grande successo che anno dopo anno queste piattaforme di gioco stanno acquisendo tra gli utenti italiani, nonostante qualsiasi tentativo di stopparne questa popolarità crescente.

Non dobbiamo dimenticare che, alla base della buona riuscita di un casino online così come di qualsiasi piattaforma di gioco con soldi veri, c’è l’alto grado di sicurezza che i server di questi siti raggiungono. Si tratta di un elemento fondamentale per far sì che queste piattaforme di gioco siano consentite dalle norme vigenti, in termini di Agenzia dei Monopoli e delle Dogane. Solo se il tuo sito o il tuo casino online sono sicuri, potrai esercitare nel territorio italiano.

E allora, in particolare negli ultimi anni, tutte le piattaforme di gioco online sono corse ai ripari per cercare i migliori prodotti possibili per garantire la sicurezza ai propri utenti. Soprattutto ci si è dati un gran da fare per proteggere i dati forniti dai giocatori iscritti proprio al momento della registrazione. Non solo i dati anagrafici e di accesso al casino online, ma soprattutto quelli relativi ai metodi di pagamento utilizzati per effettuare depositi e prelievi dal proprio conto gioco.

Sempre al passo con i tempi

E non dimentichiamo che i casino online mantengono soprattutto il passo con quelle che sono le novità che giungono dal mercato del gaming. Forme di scommesse sportive sempre nuove ma anche le ultime uscite dal mondo delle slot machine, che possono variare per il numero delle linee vincenti o per la presenza di ricchi jackpot progressivi. Insomma, il mondo dei casino online non si ferma mai.

Ed è forse questo il vero indicatore del successo che è stato raggiunto, e che anno dopo anno viene cementato, dai casino online in Italia. Una vera e propria fucina di novità, sempre all’insegna della sicurezza e della chiarezza nei confronti dei propri utenti. E in fondo, una volta che vengono garantiti questi aspetti, l’utente non deve fare altro che accedere, entrare virtualmente nel casino e iniziare a divertirsi giocando e vincendo.