Dimissioni da segretario GD di Manfredonia di Marcello Castigliego

“Con la presente intendo rassegnare le mie dimissioni dalla carica di Segretario dei Giovani Democratici di Manfredonia, ruolo che ricopro dopo l’elezione al II° Congresso Cittadino dei GD del 6 febbraio 2016.

Giungo a questa decisione dopo una lunga e ponderata riflessione. La mia esperienza politica comincia appena diciannovenne 10 anni fa con l’ingresso in questa comunità. Timoroso ma con tanta voglia di crescere, dando il mio umile contributo, iniziavo quello che è stato un importante percorso di vita“.

Così Marcello Castigliego in una nota inviata al Segretario Provinciale dei GD di Capitanata, Luca Grieco, e p.c. al Vice Segretario dei GD di Manfredonia Circolo “Iolanda Lovecchio”, Michele Nella.

“Dopo il I° Congresso Cittadino dei GD nel 2013 assumevo il ruolo di tuo Responsabile Organizzazione, l’inizio di un’entusiasmante stagione politica per la giovanile cittadina che ha visto la vitalità della nostra realtà coinvolgere anche il livello provinciale. L’apice di quell’entusiasmo portò alla tua elezione a Segretario Provinciale GD nel 2016 e alla mia elezione all’Assemblea Nazionale, un riconoscimento non solo personale ma ad un gruppo unito, coeso e laborioso“.

“La scelta di accettare la candidatura a Segretario cittadino fu per me motivo di attenta analisi e di coinvolgimento emotivo, personale e amicale e con gli stessi parametri arrivo a questa sofferta e dolorosa decisione“.

“Le condizioni ed i rapporti mutati, il contesto politico di grave crisi identitaria e strutturale che coinvolge il nostro partito e la nostra organizzazione, la crisi politico-istituzionale che ha scosso la nostra città con le conseguenze che tutti conosciamo e la non condivisione dei percorsi che si stanno intraprendendo sono tra i motivi che mi portano a questa conclusione. Consequenziale e coerentemente poi al passo indietro fatto, con altri amici, all’interno del PD nelle scorse ore“.

“Concentrazione, passione, energia ed una forte motivazione sono caratteristiche fondamentali per ridare slancio a questa comunità. Da diversi mesi l’intera organizzazione giovanile è ferma nell’attesa di un nuovo congresso, che auguro avvenga quanto prima. Una nuova fase non può che essere avviata da nuovi protagonisti“.

“Ho cercato di dare, in questi quasi 4 anni, il mio modesto contributo alla causa, tante le soddisfazioni come tanti sono stati gli errori e gli obiettivi non raggiunti; travolti dagli tsunami di eventi che hanno coinvolto il nostro partito tanto a livello nazionale quanto a quello locale è stato difficile operare in condizioni avverse. I Giovani Democratici sono stati per 10 lunghi anni la mia casa, a chi resta e a chi arriverà non posso che augurare le migliori soddisfazioni ed il raggiungimento degli obiettivi che si prefiggeranno.”

“Quella che è stata un’avventura per certi versi entusiasmante, senza rimpianti, giunge al termine. Non rinnego nulla del percorso svolto fin qui, ringrazio quanti in questi anni hanno riposto fiducia in me, alle donne e agli uomini di questo Partito per aver contribuito alla mia crescita umana e politica, grazie agli amici che hanno condiviso con me questo percorso e grazie anche a chi con me è stato critico“.

“Certo di compiere la scelta più coerente con le mie convinzioni, spero possiate comprendere le ragioni della mia decisione. Nuove sfide e nuovi orizzonti si aprono davanti a noi, si dividono le strade ma gli ideali e la visione della società restano quelli di sempre.

Un sincero augurio di buon lavoro a tutti!”. (Manfredonia, 13 novembre 2019)”.