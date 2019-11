Eleonora Pellico (TdM) “Arresto dirigente Radiologia, mai avuto segnalazioni”

, 14 novembre 2019. “COME, non abbiamo mai ricevuto segnalazioni ufficiali o denunce relative ai fatti. Diversamente ci saremmo attivati, come successo in altre situazioni. In ogni modo, nell’eventuale procedimento siamo pronti a costituirci parte civile”.

Lo dice la dr.ssa Eleonora Pellico, coordinatrice territoriale del Tribunale per i diritti del Malato – CittadinanzAttiva di Manfredonia (referente è il dr. Pasquale Aulisa) , operazione degli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Manfredonia, con l’ausilio della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Foggia, che stamani hanno dato esecuzione ad un’ordinanza cautelare che dispone gli arresti domiciliari ed il divieto di esercitare la professione medica per sei mesi, nei confronti di un medico in servizio presso l’ospedale di Manfredonia.

Si tratta di un uomo del luogo, incensurato: Nicola Bisceglia, 13.04.1957, dirigente medico – P.O. Manfredonia Radiologia. Il dato è stato confermato a StatoQuotidiano dagli inquirenti.

Nell’ordinanza, emessa dal GIP del Tribunale su richiesta della Procura che ha diretto le indagini, vengono contestati al suddetto professionista cinque episodi di violenza sessuale, commessi tra il 2004 ed il 2019, aggravati dalla circostanza di essere stati commessi da un incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle proprie funzioni.

L’indagine si è basata solo su dichiarazioni e altri riscontri. I casi accertati, come detto, sono 5 uno 2004 uno 2005 due 2017 e uno 2019 Da quest’ultimo è partita l’indagine.

I fatti, le presunte violenze ai danni delle pazienti, sarebbero avvenute tutte nel reparto in questione.

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it