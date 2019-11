Foggia. “Solo Mia”, ecco come rinascere dopo la violenza

Appuntamento lunedì 18 novembre, alle ore 16.30, presso il Circolo Unione, con la scrittrice Annalisa Graziano e con esperte del settore. A seguire, sfilata contro gli abusi, flash mob e lancio di lanterne.

Un mese di iniziative per dire “no” a ogni forma di violenza, fisica e psicologica, sulle donne. È questo il messaggio che l’associazione il Cuore Foggia vuole lanciare attraverso il salotto culturale dedicato a un fenomeno in preoccupante crescita, quello del femminicidio.

L’evento è in programma lunedì 18 novembre, nell’elegante cornice della sala del Circolo Unione di Lucera. Nel corso del pomeriggio verranno affrontati gli aspetti psico-sociali e giuridici della violenza di genere e approfonditi i possibili interventi terapeutici per le donne maltrattate. L’incontro punta a illustrare le possibili forme di sostegno che si possono offrire alle donne nel percorso di consapevolezza delle proprie risorse e nella capacità di uscire dalla situazione violenta, al fine di non ritrovarsi in situazioni simili o peggiori. I “perché” che portano alla violenza sono tanti e diversi, ma le conseguenze sulle donne sono sempre le stesse, paura e isolamento.

“Con queste nostre iniziative – sostiene il Presidente de Il cuore, Jole Figurella – vogliamo cercare di rompere questo velo di silenzio e portare un po’ di luce in tante vite, soprattutto attraverso le testimonianze dirette di chi ha vissuto sulla propria pelle il dramma dei maltrattamenti. Vogliamo lanciare un messaggio preciso: le donne non sono sole ed è sempre possibile uscire dalla spirale della violenza”.

Ospite del salotto culturale sarà Annalisa Graziano, giornalista professionista e scrittrice, responsabile della Comunicazione e della Promozione del Volontariato Penitenziario del CSV Foggia, che presenterà il suo ultimo libro “Solo Mia”, da cui ha preso spunto il titolo del Salotto culturale.

Saranno infatti le voci e le storie vere tratte dal libro della scrittrice che segneranno il filo conduttore dell’evento, che è quello della rinascita e della voglia di riscattarsi.

Relazioneranno, in qualità di esperte, Francesca Vecera, Coordinatrice del CAV “Telefono Donna”, Anna Latino, pediatra e rappresentante dell’associazione Vìola Dauna e Veronica Gatto, psicoterapeuta dell’associazione Una rosa per un sorriso, che opera sul Gargano; la conduttrice Stefania Benincaso arricchirà il talkshow con i suoi interventi.

Nel rispetto dello stile associativo de Il Cuore Foggia, i momenti di riflessione saranno arricchiti da note musicali e poetiche e da mostre fotografiche, che punteranno ad esaltare la bellezza femminile e la rinascita dopo la violenza. “Ringrazio per la collaborazione nell’organizzazione – sottolinea Jole Figurella – le hostess de Il Grande Cuore Eventi, l’associazione ERA sezione di Foggia e Roseto Valfortore e il Radio Club ‘G. Cavalli’ di Lucera”.

La serata proseguirà in Piazza Duomo, dove si svolgerà – a partire dalle ore 19.00 – una sfilata per celebrare la rinascita e il riscatto delle donne, in collaborazione con Michela Pipoli, artista nel mondo della moda e dello spettacolo e Pamela Brindicci, esperta di stile. Sfileranno donne di ogni età per rappresentare le due facce, il rosso e il nero, della possibile realtà: il silenzio e l’oscurità contrapposti al coraggio e alla vita che può ricominciare.

L’evento si concluderà con un flash mob della “Ballet School” e con il volo delle lanterne; sullo sfondo, luci rosse che illumineranno Piazza Duomo.