“I disturbi del neurosviluppo in età adoloscenziale”

I disturbi del neurosviluppo coinvolgono circa il 10-20% della popolazione infantile e sono una varietà ,molti dei quali possono presentarsi in comorbilità: disabilità intellettive, i disturbi del controllo motorio e la disprassia, i disturbi dello spettro autistico, i disturbi del linguaggio e dell’apprendimento, i disturbi della comunicazione e sindromi generiche rare, condizioni neurologiche, ADHD, etc.

È necessario avere una prospettiva longitudinale: come sarà il bambino nel tempo? Come sarà in adolescenza ? Se ne parlerà il 26 novembre a San Giovanni Rotondo (Fg) presso l’aula magna del Liceo Statale “M.Immacolata” di via Cellini alle ore 16.30. L’evento è organizzato da Lions Club Gargano San Giovanni Rotondo e patrocinato dal Liceo Statale “M.Immacolata”, Comune di San Giovanni Rotondo, Ordine degli Psicologi Regione Puglia, Fondazione Centri di Riabilitazione Padre Pio Onlus e Casa Sollievo della Sofferenza. Interverranno Michele di Maggio, Presidente Lions Club Gargano San Giovanni Rotondo, prof. Michele Crisetti, Sindaco del comune di San Giovanni Rotondo, dott. Antonio di Gioia, Presidente Ordine Psicologi Puglia, prof. Antonio Tosco, Dirigente Scolastico Liceo Statale “M.Immacolata”, dr.ssa Caterina Apruzzese, Logopedista della Fondazione Centri di Riabilitazione Padre Pio Onlus con un intervento su “La disprassia in età adolescenziale”, dr.Michele Germano, Neuropsichiatra Infantile presso Casa Sollievo della Sofferenza con un intervento su “I disturbi del neurosviluppo: iperattività, deficit intellettivo, autismo…”, dr.ssa Giovanna Pontiggia, psicologa psicoterapeuta con un intervento su “Psicoterapia cognitivo-comportamentale in soggetti con disabilità intellettiva:sintesi di interventi”, Mario Conti, esperto politiche sociali con un intervento su “servizi,, strutture di assistenza e cura dei disturbi del neurosvoluppo. Conclude Roberto Burano Spagnulo, Governatore del distretto 108 Ab.

Michele Di Maggio

Presidente Lions Club Gargano San Giovanni Rotondo