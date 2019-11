Incendio in discarica abusiva Apricena. Faro “Atto criminale”

. Un incendio ha interessato, nel pomeriggio di ieri, una discarica abusiva in località Coppa di Bevere, nelle campagne di Apricena (Fg). L’area in cui si sviluppato l’incendio rientra nel Parco Nazionale del Gargano, la discarica è già sottoposta a sequestro giudiziario dal giugno 2018, quando i Carabinieri scoprirono un’ azienda agricola trasformata in una pericolosa discarica abusiva di rifiuti solidi urbani.

«Siamo di fronte all’ennesimo atto di violenza nei confronti del territorio garganico. I rifiuti presenti nella discarica abusiva hanno sprigionato fumi tossici sicuramente nocivi, i danni ambientali sono cicatrici che difficilmente si rimarginano. La discarica è già all’attenzione del Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, a cui ho consegnato, nei mesi scorsi, un dossier dettagliato della situazione. Attendiamo la data in cui il Ministro verrà in Capitanata per ispezionare questa pericolosa discarica.

L’incendio ci impone di risolvere la situazione nel più breve tempo possibile in modo da evitare ulteriori problemi di inquinamento per il territorio. Ringrazio le forze dell’ordine che sono intervenute nelle difficili operazioni di spegnimento».

Dichiara l’Onorevole del Movimento 5 stelle, Marialuisa Faro.