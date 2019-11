“Indifferenza e rifiuto alle esche e bocconi avvelenati”, soluzioni

Si concludono in data odierna a Genova le due giornate di seminario che avevano quale nomenclatura “Indifferenza e rifiuto alle esche e bocconi avvelenati”, evento che ha riscosso il sold out e ha visto la partecipazione complessiva di una settantina di cani e relativi proprietari che hanno approfittato delle nozioni salvavita e tecniche pratiche sull’indifferenza e rifiuto di esche/bocconi avvelenati.

I relatori nonché organizzatori, i Dog Trainer Professional, Virginia Ancona e Ivan Schmidt, preso atto anche dei primi feedback, si dichiarano estremamente soddisfatti.

Le giornate sono state Patrocinate dal Comune di Mignanego e dalla Regione Liguria, Regione che per parola dell’Assessore Stefano Mai, ha fatto pervenire ai partecipanti ed organizzatori i suoi saluti e complimenti per l’iniziativa:

Vista la mia impossibilità a partecipare alle due giornate di formazione teorico — pratica, che prendono atto, purtroppo, del crescente e preoccupante fenomeno, presente sul territorio regionale e, in particolare, nel Comune di Genova, dei ferimenti e dei decessi di cani, dovuti all’assunzione di bocconi o esche avvelenati, la presente per portare a tutti voi la vicinanza ed il sostegno della Regione Liguria. Considerata l’importante finalità, ovvero diffondere, tra i proprietari degli animali, le tecniche salvavita, necessarie per prevenire e contrastare il fenomeno in questione, l’Amministrazione Regionale manifesta immensa gratitudine per questa lodevole iniziativa, auspicando, tra l’altro, il prosieguo di questa importante collaborazione per la tutela e la salvaguardia non solo del cane in quanto essere animale, ma anche nella sua accezione di miglior amico dell’uomo. STEFANO MAI, (ASSESSORE REGIONE LIGURIA).

Gli organizzatori tengono in particolar modo, ringraziare il Comune di Mignanego, la Regione Liguria, l’Associazione Lida Tigullio e la Dott.ssa Rondanina Ileana per l’immenso sostegno ricevuto e auspicano di poter presto replicare questo tipo di iniziativa a tutela del benessere e della salvaguardia della vita dei cani.

Ivan Schmidt

Dog Trainer Professional