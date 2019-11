La Capitanata si illumina di viola nella giornata mondiale della prematurità

Nel mondo 1 bambino su 10 nasce prematuro. Sono piccoli e vulnerabili, i neonati prematuri, ma anche guerrieri. E’ così che vengono chiamati perchè affrontano con una forza ed un coraggio quasi sproporzionati al loro piccolo peso situazioni complicate da cui, ormai sempre più spesso ne vengono fuori vittoriosi.

Sono neonati che hanno bisogno di tanta cura e dedizione. Sono all’incirca un centinaio al giorno in Italia, 35000 all’anno e il 17 novembre è una giornata tutta dedicata a loro: il World Prematurity Day, la Giornata Mondiale del neonato prematuro.

Dal 2009 è un appuntamento annuale, celebrato a livello planetario, con tante iniziative volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della nascita prematura, una realtà su cui va richiamata l’attenzione perché certamente sottostimata ma che, invece, per la prima volta nella storia è diventata la prima causa di morte nel mondo nei primi 5 anni di vita, superando lo spettro più temibile che è quello delle infezioni.

La scelta della data è da attribuire ad uno dei fondatori di EFCNI, l’Associazione Europea per l’assistenza dei neonati che è diventato padre di una bimba proprio il 17 novembre 2008 dopo aver perso nel 2006 tre gemelli nati prematuri.

Tra le tante, l’iniziativa che accomuna comuni e città d tutto il mondo in questa occasione è l’illuminazione del monumento più rappresentativo con una luce viola, colore identificato come simbolo della prematurità.

L’idea nasce anche dalla volontà di riaccendere il dialogo tra le istituzioni, i reparti di neonatologia e le associazioni dei genitori, come dice il prof. Fabio Mosca, presidente della Società Italiana di Neonatologia, il quale per l’occasione ha redatto una lettera di invito destinata ai sindaci d’Italia. In Capitanata tutte le realtà locali l’hanno accolto e i nostri monumenti per qualche giorno a partire dal 17 novembre si coloreranno di viola, esprimendo anche la vicinanza alle famiglie della nostra comunità che vivono o hanno vissuto un’esperienza intensa e difficile come quella della nascita prematura, fatta di forza e fragilità, in una parola di vera umanità. Molto è cambiato negli anni, attualmente sopravvivono neonati molto piccoli, venuti al mondo ad età gestazionali impensabili fino a poco tempo che necessitano di cure mirate e personalizzate, e le TIN sono diventate sempre più aperte ai genitori, che con la loro preziosa vicinanza contribuiscono al benessere dei piccoli. A questo proposito vale la pena ricordare che grazie alla collaborazione tra la Società Italiana di Neonatologia, il Tavolo tecnico operativo interdisciplinare per la promozione dell’allattamento al seno (TAS), operativo presso il Ministero della Salute, e l’associazione Vivere Onlus, è stato elaborato il documento “Promozione dell’uso del latte materno nelle Unità di Terapia Intensiva Neonatale (Tin) e accesso dei genitori ai reparti” dove si raccomanda proprio di favorire l’ingresso dei genitori nelle TIN.

Il reparto di Neonatologia di San Giovanni Rotondo è particolarmente attento alla qualità della vita dei neonati prematuri attraverso l’attivazione di metodi finalizzati a ridurre al minimo il dolore, la pratica Kangaroo care, cioè il contatto pelle a pelle con entrambi i genitori e l’alimentazione esclusiva con latte umano della propria madre o della banca del latte, altro prezioso elisir di salute. In rappresentanza della Terapia Intensiva Neonatale di San Giovanni Rotondo mi faccio portavoce del sentimento che muove l’iniziativa e a nome di tutti ringrazio gli amministratori della capitanata che illumineranno di viola i monumenti cittadini.

Pasqua Anna Quitadamo