Manfredonia. Contributi canoni di locazione anno 2018

A partire dal 14 novembre 2019 e fino al 4 dicembre 2019 sarà possibile presentare domanda per la concessione di contributi integrativi per il pagamento del canone di locazione – anno 2018.

I requisiti per l’ammissione sono indicati nel bando pubblicato all’albo on-line

I moduli di domanda possono essere scaricati o ritirati in formato cartaceo presso:

– l’Ufficio Servizi Sociali sito in via San Lorenzo, n. 47, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00;

– l’URP del Comune di Manfredonia sito in Piazza del Popolo, n. 10, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 13:00

Non saranno accolte le domande che perverranno oltre la data del 4 dicembre 2019.

Per informazioni:

Ufficio Casa – Servizi Sociali – Tel. 0884/519628 – 0884/519686

mail: servizisociali@comune.manfredonia.fg.it