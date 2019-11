Picchiati con mazze e rapinati, anziani ricoverati a Casa Sollievo

, 14 novembre 2019. Sono stati soccorsi e trasportati d’urgenza all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo i due coniugi, entrambi di 82 anni, legati, picchiati con bastoni, e rapinati ieri sera nella propria villa alla periferia di Poggio Imperiale.

Per i rapinatori il bottino sarebbe stato pari a “meno di 200 euro”. “Le vittime sono ancora in forte stato di choc”, ma non sarebbero in pericolo di vita.

Indagini in corso dei Carabinieri del Comando provinciale di Foggia.