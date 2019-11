Puglia: Nubi e qualche pioggia al mattino, poi aperture

. Meteo Puglia: GIOVEDI’: insistono umide correnti sud-occidentali, entro le quali un modesto fronte nuvoloso interessa al mattino Puglia, Basilicata e Molise con qualche locale piovasco, escluso il Salento. Più sole dal pomeriggio un po’ ovunque, salvo ancora qualche goccia sul Molise occidentale. Temperature in lieve aumento. Venti deboli o moderati in prevalenza di Libeccio. Mari ancora mossi soprattutto al largo.

Venerdì 15 Novembre

Variabilità con rovesci su Basilicata tirrenica e rilievi Molisani, meglio altrove

VENERDI’: correnti umide occidentali sospingeranno una maggiore nuvolosità sulla Basilicata tirrenica ed i rilievi molisani con rovesci intermittenti. Meglio altrove con velature in transito ma in un contesto generalmente asciutto, salvo piovaschi residui sul Salento. Temperature in aumento con punte diurne anche superiori ai 20 gradi sul versante Adriatico. Venti moderati da SW con rinforzi sulle aree Ioniche. Mare Adriatico poco mosso, fino a molto mosso lo Ionio.

Sabato 16 Novembre

Temporali sul Molise, asciutto ma ventoso tra Puglia e Basilicata

SABATO: tempo instabile sul Molise con un cielo irregolarmente nuvoloso e precipitazioni più probabili e frequenti sui rilievi Appenninici con fenomeni anche temporaleschi. Meglio altrove. Temperature in aumento sia nei valori massimi che nei minimi. Venti in rinforzo da Scirocco con mar Ionio tendente ad agitato, da mosso a molto mosso l’Adriatico.