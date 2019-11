Rodi Garganico, seconda edizione Marine Litter Gargano

Sabato 9 Novembre si è tenuta la seconda edizione del. L’iniziativa, organizzata dain gemellaggio condello Stato di Santa Catarina –– con il patrocinio della, del, in collaborazione con ile il. Durante la mattinata oltre 70 ragazzi di ogni età e cittadini die studenti Lituani del progetto Erasmus, hanno ripulito un altro tratto di costa della città di, sia per residui trovati in spiaggia, che sul fondale marino.

A seguito della giornata di pulizia, il Porto Turistico di Rodi Garganico, ha organizzato con l’ausilio dell’Agricola Turco, gli chef della Federazione italiana Chef ed i ragazzi della scuola alberghiera Lituana del progetto Erasmus uno show-cooking con i prodotti del territorio Una iniziativa che coniuga ambiente ed amicizia.

Ecco la manifestazione in numeri:

– 70 partecipanti

– 10 subacquei

– 20 ragazzi lituani

– 30 studenti del nautico e geometri

– 2 pescatori

– 8 volontari

– 2 fotografi

– 1 filmaker

– 100 sacchi di plastica raccolti

– 5 componenti amministrazione comunale

– 2 chef associazione cuochi Gargano&Daunia

– 8 aiuto cuochi erasmus Lituania

– 20kg dei prodotti dell’azienda agricola Turco

– 20 bottiglie di vino cantina Borgo Turrito

– 20 kg di orecchiette del pastificio Andreola

– 1 carrello agricolo recuperato dai fondali

– 1 cancellata recuperata dai fondali

Tanto entisiasmo e tanta voglia di cambiare il mondo!