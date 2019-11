“Siamo qui per Lucia Borgonzoni, la Lega è una grande famiglia”

I leghisti di Capitanata sono arrivati al, candidato del centrodestra in Emilia Romagna per le regionali dell’anno prossimo, il 26 gennaio.

Joseph Splendido è entusiasta e spiega come mai sono partiti: “Sono un leghista della prima ora. La Lega è una grande famiglia e tutti sosteniamo tutti. Dopo aver vinto in varie regioni, non ci resta che far crollare l’ultimo baluardo del comunismo che ormai non è più tale vista la mala amministrazione non solo in Emilia Romagna ma in Italia”. Con lui da Foggia il segretario cittadino Antonio Vigiano, Raimondo Ursitti.

E’ arrivato l’eurodeputato Massimo Casanova, è invece in viaggio il segretario provinciale Daniele Cusmai, in macchina con lui altri dirigenti di Vico e Poggio Imperiale. “Siamo una grande squadra – dice Cusmai- da nord a sud quando il capitano chiama noi andiamo, da Roma a Pontida. Dopo l’Umbria è la volta dell’Emilia e poi toccherà alla Puglia”.

Il candidato del centrodestra è in via di definizione ai tavoli della coalizione pugliese. Indiscrezioni arrivano dai nomi in lista degli 8 candidati nel Carroccio, 5 uomini e 3 donne. Joseph Splendido sarà molto probabilmente tra questi, con Marco Trombetta e Luigi Miranda.