Siponto, fu trovato in auto con 1 kg di coca: arrestato e condannato

Foggia, 14 novembre 2019. Era stato arrestato in flagranza di reato

trovato in possesso di 1 kg di cocaina e di oltre 20.000 euro in contanti

lo scorso 21 ottobre 2019 daicon l’accusa diil 31enne, già noto alle Forze dell’Ordine,dopo uneseguito a Manfredonia.

Fermato in località Siponto lungo la SP 141, il viestano era stato appunto perquisito approfonditamente da parte degli investigatori dell’Arma che, ispezionando in particolare approfonditamente l’autovettura su cui l’uomo in quel momento viaggiava da solo, anch’essa sottoposta a sequestro penale nella circostanza, nonché l’abitazione dove vive, era stato trovato in possesso della droga e dei soldi. Per tale motivo il 31enne, dopo il relativo arresto, era stato quindi associato al carcere di Foggia su disposizione del PM di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia.

Gli accertamenti tecnici di laboratorio svolti poi sull’importante quantitativo di droga da parte del LASS dei Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Foggia avevano permesso di stabilire un alto grado di purezza dello stupefacente (oltre l’80%). Infine, nei giorni scorsi, con rito abbreviato, Bartolomeo Pio Notarangelo è stato quindi condannato dal Tribunale di Foggia a 4 anni di reclusione nonché ad una maximulta.

Ancora una volta, i militari del Comando Provinciale CC di Foggia hanno così inferto un “duro colpo” al narcotraffico nella Capitanata, riscontrando nuovamente anche con tale ultimo significativo sequestro di droga come il business criminale degli stupefacenti costituisca uno dei principali ambiti di interesse delinquenziale sul territorio. La guardia resta alta.