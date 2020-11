Covid, direttore generale Casa Sollievo: “Abbiamo perso 60 milioni”

San Giovanni Rotondo, 14/11/2020 – (corriere) C’è l’allarme sanitario e quello economico-gestionale. Purtroppo l’emergenza Covid sta colpendo, sul fronte economico, anche gli ospedali privati. Anche una struttura simbolo, la Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, il grande ospedale voluto da Padre Pio sul Gargano, in provincia di Foggia. Il 2020 si chiuderà con 60 milioni di euro in meno rispetto a quanto preventivato, circa il 30% del totale. A lanciare l’allarme è Michele Giuliani, direttore generale della struttura che può contare su circa 3 mila dipendenti. «Siamo un grande ospedale privato, accreditato con il pubblico, un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico: noi, come altre strutture private analoghe, avremmo bisogno di norme che ci garantiscano una sopravvivenza economica per il prossimo futuro».(corriere)