Esercito: 199 anni di storia della Brigata Pinerolo. Qui Foggia (FOTO)

Bari, 13 novembre 2020. 199 anni fà veniva costituita la Brigata “Pinerolo”, il 13

novembre 1821 il reggimento “Saluzzo” con decreto reale fu trasformato in Brigata

“Pinerolo”. Da allora a oggi la Brigata ha contribuito a scrivere la storia dell’Esercito

e dell’Italia partecipando a tutti gli eventi bellici, dalle guerre d’indipendenza ai conflitti mondiali.

Attualmente la Grande Unità è direttamente impiegata nell’ambito dell’Operazione Igea, attività disposta dal Ministro della Difesa, On. Lorenzo Guerini, per il contrasto della diffusione del COVID-19, e sotto la guida del Comando Operativo di Vertice Interforze, gestisce tre drive-through sul territorio pugliese. Uno sforzo importante al quale, oltre l’Esercito Italiano, partecipa tutto il comparto della Difesa. E’ inoltre costantemente impegnata nell’operazione “Strade Sicure”, operando al fianco delle

Forze dell’ordine per incrementare il livello di sicurezza, contrastare la criminalità

organizzata e prevenire i reati ambientali. La “Pinerolo” in questo particolare momento storico è chiamata, assieme a tutti militari italiani, a supportare la popolazione contro un nemico invisibile e subdolo.

Posto Comando su ORSO

Oggi, più che mai, ogni singolo soldato è conscio di dover continuare a rimanere

aderente alle necessità di sicurezza che il nostro Paese ci chiede. Il 2020 traghetta la “Pinerolo” verso il suo bicentenario ma nonostante la sua “età”, la Grande Unità è oggi tecnologicamente all’avanguardia. Infatti ha proseguito implementazione del programma di digitalizzazione di Forza Armata che la vede quale Brigata designata a sviluppare sul campo l’ambizioso ed innovativo progetto Forza NEC, acronimo di Network Enabled Capabilities, che costituisce la punta di diamante dell’intero programma di modernizzazione della componente terrestre della Difesa.

Gli Uomini e le Donne della Pinerolo celebrano con il loro lavoro, caratterizzato da

altruismo e pragmatica operosità, questa data, spinti da quei sentimenti che sono il

motore della loro professionalità e perfettamente riassunti nel motto della Grande Unità da Combattimento dell’Esercito Italiano: “Sempre più Avanti, Sempre più in Alto”.