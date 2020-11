Foggia, Covid: donna in gravi condizioni salvata a Catanzaro

Catanzaro, 14/11/2020 – (calabrianews) E’ stata estubata e sta meglio, infatti, la donna trasferita, nelle scorse settimane, da Foggia al policlinico universitario ‘Mater Domini’ di Catanzaro per le sue gravi condizioni legate alla positività al Covid-19. La paziente è stata salvata dall’equipe della rianimazione del Policlinico universitario di Catanzaro grazie all’Ecmo, una tecnica di assistenza respiratoria extracorporea attuata mediante una macchina che consente di ossigenare il sangue al di fuori dell’organismo attraverso un polmone artificiale. Il reparto è centro di riferimento regionale per l’insufficienza respiratoria e unico centro del Sud che tratta in Ecmo pazienti Covid. (calabrianews)