Foggia, 14 novembre 2020. “Questa mattina mi sono recato in via Podgora a seguito dell’ordinanza di chiusura di strade e parchi maggiormente esposti ad assembramenti, per cercare di frenare i contagi da Covid-19. Se necessario, estenderemo l’ordinanza di ieri anche ad altre strade del quartiere Ferrovia”. Lo scrive sui social il sindaco di Foggia, Franco Landella.