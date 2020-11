Foggia, USB: “Trasformazione di UU.OO. mediche in reparti Covid”

Foggia, 13/11/2020. “Concordiamo che nessuno di noi si aspettava una seconda ondata di COVID 19 di questa portata, ma non possiamo accettare che lo stravolgimento che si sta avendo nei presidi ospedalieri, abbia delle ripercussioni, negative, sui Lavoratori e sui Cittadini. Chiudere e trasformare in COVID reparti come Medicina, Ortopedia, Pneumologia, Lungodegenza e, a breve, Cardiologia creerà disagi immensi a quanti, negativi al COVID 19, avranno bisogno di cure ospedaliere, soprattutto in tutta la zona dell’Alto Tavoliere e del Gargano Nord. Eppure la scorsa primavera, nel corso della prima ondata, era stata preannunciata l’attivazione di ulteriori posti letto e MAI la riduzione.

All’assessore Lopalco vorremmo ricordare che la classificazione in zona arancione (forse rossa tra non molto) della Puglia è dovuta non tanto ( o non solo) all’aumento del numero dei positivi, ma alla mancata programmazione e messa in opera di atti necessari al controllo reale di questi aumenti, ossia:

1. un numero congruo di posti letto dedicati (e non sostitutivi alle altre patologie);

2. la capacità di tracciabilità di quanti hanno avuto contatti con positivi;

3. la capacità di testare quanti più tamponi possibili (considerando tra l’altro che sia San Severo che Cerignola non hanno il Laboratorio d’analisi autorizzato a testare tamponi COVID).

Potrebbe anche essere comprensibile (ma non condivisibile) che la scelta per la conversione in ospedale Covid sia caduta su Cerignola e San Severo, ma la ragione vera è che era (ed è) l’unico modo per riparare ai danni creati da sei mesi trascorsi, durante i quali si poteva fare e non si è potuto o voluto fare; come, ad esempio, la riapertura e la messa in servizio dei presidi ospedalieri chiusi. Questa soluzione però, presupponeva una immissione di personale, medico, infermieristico, oss ed ausiliari oltre che alla acquisizione di attrezzature idonee, che avrebbero fatto “sforare” i costi del personale e avrebbe fatto “saltare” il bilancio delle ASL. Come dire che quanto successo dal febbraio scorso a maggio non ha prodotto alcun insegnamento ad una Regione che ha, comunque, una carenza di 15mila posti di personale sanitario, mentre si è preferito utilizzare lo stesso personale di sempre per “rincorrere” la pandemia; si è preferito, cioè, tirare una coperta corta che oggi lascia scoperta la parte di sanità che non riguarda il COVID 19.

Si vogliono i medici, gli infermieri, gli OSS? E allora si devono assumere questi lavoratori con contratti veri e a tempo indeterminato, anche con l’utilizzo della graduatoria della mobilità extra regionale che è stata già pubblicata.

Stiamo assistendo, invece, a trasferimento di personale da unità operative mediche (ma anche chirurgiche) ai reparti COVID con la contestuale chiusura delle U.O. sopracitate.

Quello che ci fa alterare, sindacalmente, è il trattamento che viene riservato al personale Sanitario di questi presidi”.