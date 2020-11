Fugge dai domiciliari, tenta furto in abitazione: arrestato sanseverese

Mercoledì 11 Novembre, intorno alle 4 del mattino, un censurato sanseverese di 39 anni, già sottoposto alla pena della detenzione domiciliare, contando di confondersi con gli onesti lavoratori svegliatisi presto per andare a lavorare, si è allontanato dalla propria abitazione e ha tentato di mettere a segno un furto in appartamento, ma non aveva fatto i conti con la prontezza dei Carabinieri del Comando Stazione Carabinieri di San Severo (FG) che lo hanno beccato mentre cercava di scavalcare la recinzione di una villetta.

Fondamentale è stata la segnalazione alla Centrale Operativa 112 di un cittadino sanseverese che aveva notato un uomo, accovacciato sul balcone di fronte la sua abitazione, intento a forzare una finestra.

Il malvivente, resosi conto di essere stato scoperto, ha deciso di non demordere, ma anzi di cambiare obiettivo prima di essere colto in flagranza dai Carabinieri. Ne nasceva un inseguimento tra le strade di San Severo, al quale partecipava anche una pattuglia della Sezione Operativa del Comando Compagnia Carabinieri di San Severo.

Infine, il soggetto, circondato da ogni lato, veniva fermato dai militari all’altezza della Scuola primaria “Edmondo de Amicis” – plesso Rodari, all’incrocio tra Via Prezzolini e Via Giuseppe Verdi, e dichiarato in arresto per “evasione” e “tentato furto in abitazione”.

L’arrestato, su disposizione del Sostituto Procuratore di turno presso la Procura della Repubblica di Foggia, è stato condotto in carcere in attesa dell’udienza di convalida, tenutasi il 13 novembre, a seguito della quale il Giudice del Tribunale di Foggia ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere.

Infine, in conformità alle vigenti disposizioni di cui al D.P.C.M. 3 novembre 2020 – “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, i militari della locale Stazione Carabinieri elevavano la prevista contravvenzione all’uomo per essersi allontanato, senza alcun giustificato motivo, dalla sua abitazione tra le 22:00 e le 05:00.