“L’industria del matrimonio è in crisi: l’analisi di Ines Pesce”

La specialista del Marketing esamina la situazione attuale delle aziende in Italia e i consumi nel settore ai tempi della pandemia da Covid-19 fornendo delle prospettive future.

L’emergenza sanitaria non ha risparmiato neanche l’industria del matrimonio: il business dei fiori d’arancio è, infatti, tra i settori che hanno subito una crisi maggiore durante il lockdown della scorsa primavera quando il Covid-19 ha congelato le cerimonie nuziali, le feste e i viaggi. “In quella fase le imprese italiane hanno reagito con comportamenti differenziati”.

A dirlo è Ines Pesce, la prima Wedding Marketing Specialist italiana, che ha pubblicato un’analisi approfondita sugli effetti che l’emergenza sanitaria ha causato alla wedding industry del Bel Paese, un comparto oggi in forte crisi e che ha registrato quest’anno un ammanco di circa 5 miliardi di euro. La Pesce consegna agli imprenditori del settore (Wedding Planner, Floral Designer, Fotografi, Location per eventi e tutti i professionisti del matrimonio) una disamina dettagliata della situazione delle aziende fornendo delle risposte concrete e alimentando prospettive future. Lo studio condotto dall’esperta foggiana, CMO dell’agenzia Daruma Studio, e presentato nel corso della terza edizione del ‘Wedding Industry Meeting’, è partito da una approfondita indagine del primo trimestre del 2020.

Dati alla mano: il 15% delle aziende italiane ha registrato un fatturato pari a zero e in questa percentuale sono incluse tutte quelle aziende e i professionisti operanti nel settore matrimoni e eventi privati, corrispondenti a circa il 2% delle aziende italiane. In Italia vengono celebrati mediamente 195.000 matrimoni (dato Istat 2019) con una spesa media di 30.000 euro (Global Report The Knot) e, di questi, l’87% non è stato celebrato.

“Al di là delle azioni di gruppo che il settore può mettere in atto – spiega Ines Pesce – in ambito macroeconomico, con delle azioni di lobby sindacale, come esempio quelle messe in atto da Federmep e dalle associazioni ad essa aggregate, il mio invito è quello di fare un’analisi delle proprie aziende che abbia come obiettivo quello di: revisionare la situazione finanziaria, rivalutare l’assetto organizzativo delle risorse umane, analizzare le azioni di marketing e, in ultimo, prendere atto del cambiamento”.

Per quanto riguarda i consumi degli sposi 2020/2021, l’esperta di Marketing ha notato una particolarità: il budget resta invariato (secondo il global report condotto da The Knot Worldwide, l’80% delle coppie ha dichiarato di non aver intenzione di ridurre il budget o acquistare meno servizi); i tempi di realizzazione si allungano (la maggior parte dei matrimoni rinviati sono passati al 2021 con pochi posticipi al 2022, questo significa che i tempi di organizzazione che di solito si attestano attorno ai 12 mesi diventano 18 o 24 mesi);

le spose hanno nuove preoccupazioni (durante la quarantena le spose hanno trascorso il 72% di tempo in più sui social media e questo è dipeso molto dalla mancanza di chiarezza delle informazioni che erano in giro). Sulla base di questi elementi Ines Pesce consiglia ai professionisti di porre maggiore attenzione al modo di comunicare agli sposi. “Bisogna fornire un contenuto valido al momento giusto: questa – spiega la Wedding Marketing Specialist – è la combinazione perfetta affinché quel contenuto funzioni. Prima di tutto bisogna avere una strategia di marketing che è una delle condizioni di imprenditorialità: essa rappresenta il binario nel quale muoversi e il punto di partenza su cui fare delle manovre qualora fossero necessarie delle virate come quelle a cui siamo stati costretti in questi mesi”.

Un passaggio dell’indagine riguarda anche le spose 2022/2023. La contrazione dell’occupazione (che in questi ultimi mesi è il più ampio nella serie storica dal 2004) potrebbe ripercuotersi nel medio periodo e, quindi, sulle coppie che intendono convolare a nozze nei prossimi due/tre anni: “Anche se il nostro Governo dovesse predisporre delle misure per incentivare l’occupazione per provare una risalita, è verosimile che gli sposi riducano la propria spesa all’essenziale e il concetto di luxury wedding, per quel target di clientela molto alto potrebbe assumere una connotazione in ogni caso diversa”. Sulla scia di quanto finora dichiarato, l’esperta italiana del Wedding Marketing suggerisce ai professionisti i tre valori verso i quali gli sposi saranno maggiormente sensibili: l’utilità del servizio proposto, la disponibilità (da non confondere con l’attitudine da zerbino!) e la lealtà, “siate trasparenti con gli sposi così come voi vorreste trasparenza da un professionista a cui vi rivolgete per comprare”.

Dulcis in fundo, un consiglio per aziende e professionisti del matrimonio ai quali Ines Pesce rivolge l’invito a superare necessariamente il gap culturale della digitalizzazione: “Per colmare le distanze, vince chi è più più smart, sia in termini di interconnessione che di comunicazione”. E un augurio di matrice giapponese: “Fall down seven times, get up eight”, (trad. “Cadi sette volte, rialzati otto).