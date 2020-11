Manfredonia, è il tempo delle cose buone e di “Ciangularie”

(statoquotidiano). “L’arte di preparare dolci è molto più che sapere eseguire ricette alla perfezione: è un vero e proprio gesto d’amore“(Ernst Knam).

Una favola lunga oltre 27 anni quella di “Ciangularie” di Manfredonia, nata in un piccolo laboratorio nel 1993 e proseguita attraverso realizzazioni degni di una fiaba nella boutique di pasticceria in Via Tribuna n.38. Ogni singolo dolce segue un percorso di professionalità, cura nei dettagli e attenzione nella ricerca delle materie prime.

Le loro creazioni stimolano i cinque sensi, gli accostamenti di diverse consistenze, mai banali, suscitano in chi le assaggia curiosità e appagamento per il palato. Alla innovazione e al concetto di pasticceria moderna, Ciangularie da sempre ama affiancare le preparazioni tradizionali del territorio: poperati, taralli con le uova, ostie ripiene e molto altro sono a disposizione dei clienti, i biscotti secchi poi: “le Ciangularie” soddisfano i palati più esigenti all’ora del thè o a fine pasto.

Il maestro pasticciere Matteo Vitulano, seppur giovane, vanta un’importante esperienza nella gestione e cura del lievito madre, una passione quasi maniacale che ha portato i suoi buoni frutti, basti pensare al suo panettone artigianale che negli ultimi anni si è contraddistinto per la sua alta qualità, ottenendo ottimi riconoscimenti nelle competizioni nazionali di pasticceria. Matteo Vitulano con la fattiva collaborazione della moglie Monica, la sua vera ispiratrice, è alla continua ricerca della perfezione, da sempre impegnato nello studio di nuove tecniche di lavorazione frequenta e si aggiorna costantemente con corsi di specializzazione con i più altisonanti nomi della pasticceria internazionale, il suo concetto di pasticceria è in continua evoluzione e i suoi capolavori ne sono la dimostrazione.

La sua boutique elegante e raffinata è un vero e proprio concept, in quanto a disposizione dei suoi clienti vi è una vasta scelta di articoli che spaziano dalla pasta fresca, prodotti per la colazione fino ad arrivare alla sofisticata pasticceria.”Ciangularie” ama essere a tavola con i suoi clienti in ogni occasione, perché è proprio in questo momento così difficile che stiamo attraversando che “La vita è dolce se glielo concedi”…

