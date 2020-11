Manfredonia, la sanità sipontina nella bolgia del Covid

Manfredonia, 14/11/2020 – IL COVID come un bolide lanciato su un rettilineo, il tachimetro corre senza limiti: 57, 136, 180, 209, 359, 591, 631… I numeri sono dei manfredoniani in Isolamento Fiduciario/Quarantena/Ricovero sul territorio comunale al 10 novembre scorso. In crescendo proporzionale naturalmente anche i positivi: l’ultimo numero è 288. Ma c’è chi, anche dell’ambito sanitario, ritiene che quelle cifre siano per difetto. Ci sono anche i decessi per i quali manca una statistica. Al 4 novembre scorso i morti complessivi naturali erano, al netto di quelli da Covid, 508: 4 in più rispetto a tutto l’anno del 2019. Non è dato calcolare a quanti si arriverà fino alla fine di questo infausto 2020.

LA CITTA’ annaspa. Si comincia a capire che la situazione è grave, preoccupante. Si osservano più scrupolosamente le direttive governative. Ma c’è anche tanta gente, anche troppa, che con incosciente disinvoltura circola incurante delle misure elementari anticontagio. Tante le saracinesche abbassate, le luci spente. L’espediente “asporto” funziona poco. Si è in caduta a picco di quella economia stiracchiata che in qualche modo resisteva. Si cominciano a vedere le code sempre più lunghe dinanzi i laboratori medici privati per i tamponi (Clinica San Michele via Cozzolete 29, Laboratorio Angelillis via Ludovico Ariosto 14, Manfredonia Medical Center Srl, via Giuseppe di Vittorio 263, Laboratorio analisi Santoro-Caracciolo via Michele Marchianò. Si parte da 30 euro a tampone). Della postazione annunciata dalla Asl non si vede ancora nulla. Personale della marina militare ha effettuato un sopralluogo nel parcheggio Cesarano dove dovrebbe essere istallato un drive through pubblico. Ma non si sa quanto potrà funzionare.

C’E’ UN pauroso e irresponsabile disorientamento nella sanità pubblica. A fare da diga alla fiumana di gente preoccupata, spesso in preda al panico, sono i medici di famiglia. “Siamo stati lasciati soli a fronteggiare una popolazione inquieta, allarmata” lamenta Lucia Vaira, uno dei 44 medici di base ai quali è affidata la salute dei manfredoniani. “L’afflusso agli ambulatori è aumentato a dismisura. Siamo sotto stress continuo. Non so fino a quando potrà reggere una situazione simile”.

L’OSPEDALE San Camillo più che aiutare, intralcia. E’ emblematicamente inquietante il caso, ma non è l’unico, di una donna che si era rivolta al Pronto soccorso perché avvertiva dei dolori al petto. E’ stata mandata via una prima e una seconda volta perché impegnati le è stato detto licenziandola – col Covid. La donna si è rivolta ad un cardiologo che le ha riscontrato un principio di infarto. Un’altra donna preoccupata per i noduli al seno, inutilmente ha chiesto almeno di sapere quando poteva fare una mammografia: le è stata risposto che non c’erano date, doveva provvedere privatamente.

“LA DIREZIONE generale dell’Asl tace sul destino dell’ospedale di Manfredonia” tuona il consigliere regionale Giandiego Gatta. “Bistrattato da scelte scellerate, depauperato del personale che avrebbe potuto un senso, una utilità a un ospedale che serve una utenza di almeno centomila persone che può assumere rilevante anche in questo contesto di Covid. Che il gota della sanità pugliese – chiede – faccia sapere cosa vuol fare di questo ospedale”.

Michele Apollonio