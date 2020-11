Manfredonia, richiesta chiusura scuole: “Centinaia le condivisioni dei cittadini”

Manfredonia, 14/11/2020 – “Questa mattina ho provveduto all’invio a mezzo pec dell’appello alla Commissione Straordinaria del Comune di Manfredonia per l’adozione di ulteriori e più restrittive misure nel territorio comunale in grado di contrastare efficacemente la diffusione del Covid-19, in primis la sospensione dell’attività didattica in presenza nelle scuole locali di ogni ordine e grado.