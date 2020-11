Manfredoniano positivo “Ma come caz.. è! Sono positivo e non mi contatta nessuno”

(statoquotidiano, ore 18:51). Manfredonia, 14 novembre 2020. “Un incubo vero e proprio. Positivi e abbandonati, ho dovuto alzare la voce per ricevere una risposta“. E’ la denuncia di Michael (nome di fantasia), cittadino di Manfredonia “risultato positivo al nuovo coronavirus, ma dimenticato – come riporta – dal proprio medico di base”.

“Ho dovuto effettuare tremila chiamate per una risposta. Gli altri dottori rispondono. Assurdo. Ci sono dei medici di base che abbandonano i propri malati di COVID. Non abbiamo avuto nessuna indicazione. Non voglio creare caos, specie in questo momento, però credetemi siamo abbandonati”. “È qualcosa di surreale: telefono spento 118 che nn risponde sono tutti in tilt..”.

COVID. GIORNATA RECORD PER I POSITIVI IN PUGLIA. Si ricorda come, quella odierna, è stata la “giornata record” per i positivi in Puglia. Sono stati infatti registrati 9.745 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati riscontrati 1.741 casi positivi: 584 in provincia di Bari, 62 in provincia di Brindisi, 179 nella provincia BAT, 524 in provincia di Foggia, 122 in provincia di Lecce, 262 in provincia di Taranto, 9 residenti fuori regione. 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e riattribuito. Sono stati registrati 16 decessi: 4 in provincia di Bari, 5 in provincia BAT, 5 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 649.236 test. 8.560 sono i pazienti guariti. 24.000 sono i casi attualmente positivi. “L’AZIONE DEI DIPARTIMENTI DELLE ASL”. Come risaputo, i Dipartimenti di prevenzione delle Asl attivano da sempre “tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti”. Ma non sempre il paziente, il contatto stretto, il cittadino positivo consegue le dovute attenzioni.

L’AMMISSIONE DI EMILIANO. Come anticipato nelle scorse settimane, e come ammesso dallo stesso presidente Michele Emiliano, “Il sistema di tracciamento dei nuovi casi Covid è saltato”. Nel senso che risulta anche difficile “ricostruire ogni catena di contagio”, a causa degli eccessivi focolai in giro per la Puglia. Inoltre, “i dipartimenti di Prevenzione delle Asl pugliesi, con pochi uomini a disposizione, risultano in forte affanno”. “Centinaia di persone attendono di essere sottoposte al tampone, i tempi si sono dilatati molto, in alcuni casi persino oltre i dieci giorni”.

“In Puglia la situazione dei tracciamenti è già fuori controllo. Occorre intervenire subito se si vuole evitare un nuovo lockdown”, aveva detto nei giorni scorsi Filippo Anelli, presidente dell’Ordine dei medici di Bari. “C’è una crescita esponenziale dei contagi ed è diventato impossibile rispondere a tutte le richieste di tamponi che arrivano dai medici”.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it