Pantera in Puglia, segnalazione di animali sbranati (VIDEO)

Ostuni (Brindisi), 14/11/2020 – “Si comunica che il sig. Balestrieri Giuseppe, nato a Bari il 08.12.1987, ha segnalato a personale di questo Commissariato, di aver avvisato. sulla Strada dei Colli in Ostuni, la mattina dello stesso giorno, un grosso animale di colore nero, assimilabile ad un felino genere Panthera che vagava nei terreni. Il ridetto felino si allontanava repentinamente saltando una recinzione alta circa 2 metri. Sul luogo dell’avvistamento si è recato personale di guaio Commissariato che ha rilevato la presenza di alcune impronte che sono state fotografate. Al momento non sono pervenute ulteriori segnalazioni”.

(Fonte foto: gazzettamezzogiorno)

Questa “segnalazione di animale felino pericoloso genere Panthera” è stata inoltrata alla questura di Brindisi in data 11 novembre. Da quella data si sono succedute in zona diversi avvistamenti. “È stata segnalata la presenza di un animale di grossa taglia, presumibilmente una pantera, libera nella zona della nostra selva. Il commissariato di Pubblica sicurezza ha confermato la presenza di tracce di un grosso animale e, purtroppo, alcuni cani sono stati ritrovati morti, probabilmente sbranati dal grosso felino. Prestate attenzione e evitate di fare attività fisica all’aperto nella zona segnalata“, ha riportato il sindaco di Ostuni Guglielmo Cavallo.

La notizia si è sparsa in poco tempo in tutta la “Città bianca” stante il fatto che numerosi sono gli appassionati che la mattina e nei week-end vanno a correre o a passeggiare sulla via dei colli. Gli agenti che perlustrano la strada, bloccano tutti i viandanti o i lavoratori che in queste giornate sono intenti a raccogliere le olive, per chiedere dell’animale e di informare per la dovuta accortezza mentre in città non si è parlato d’altro.

In un video postato sui social si vedono alcuni asini seriamente feriti da zanne.

Di recente il sindaco Cavallo ha diffuso un nuovo aggiornamento, smentendo anche alcune voci infondate. “Oggi si è diffusa la notizia che il grosso animale avvistato l’altro ieri, avesse attaccato gli animali della Masseria Carestia; a corredo dell’informazione, su WhatsApp molti hanno anche ricevuto immagini cruente di animali dilaniati. La notizia NON è vera e le immagini si riferiscono ad un episodio accaduto in passato a Martina Franca. Le ricerche dell’animale proseguono, per ora senza esito“.