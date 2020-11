Policlinico Riuniti non ha più posti letto? E’ FALSO. Dattoli “Un iperafflusso”

“Da evidenziare come il Pronto Soccorso degli OO.RR. di Foggia soffre storicamente (anche quando l’emergenza COVID era insussistente) di un ragguardevole afflusso di cittadini. La presenza di pazienti COVID non poteva che originare una carenza di posti e difficoltà per l’assistenza. Dunque, al netto delle emergenze sanitarie, valutabili possibili carenze di base.

Relativamente al numero dei positivi, all’incremento in Capitanata: “Tenga presente che almeno un 10% di media dei positivi ogni giorno al COVID (oggi ne sarebbero 58,4, considerando i 584 in totale in Capitanatam,ndr) si reca negli ospedali COVID del Foggiano (Policlinico di Foggia, che comprende il Colonnello D’Avanzo e il Lastaria di Lucera, l’ospedale di Cerignola, il Mascia Masselli di San Severo, l’ospedale di Torremaggiore, ndr). Ora – continua Dattoli – ci sono dei momenti di iperafflusso in una giornata, che possono durare ore e sono prevedibili. Il nostro lavoro è quello di continuare a implementare i dispositivi di ricoveri, d’intesa con la Regione Puglia”.

“Le previsioni sono elevatissime (relativamente ai ricoveri e ai contagi,ndr) attiveremo per questo diversi moduli di malattie infettive (medicina Covid) nelle prossime due settimane; in questo modo sarà più agevole la decongestione del flusso di assistiti nel pronto soccorso”.

MAPPA COVID 14.11.2020 GRAFICO DECESSI CONTAGI – 14.11.2020 presenza ospedaliera, ricoveri

“Nelle prossime settimane – continua Dattoli – incrementeremo l’assistenza sia di tipo intensiva che di medio intensiva, per il contenimento dell’iperafflusso, grazie anche alla riqualificazione delle aree adiacenti, spostando i reparti e tenendo la barra dritta per la parte dell’ospedale no Covid. Di questo, daremo comunicazione nelle prossime settimane per arrivare puntuali al 30 novembre, quando si prevede il picco dei casi e dei ricoveri“.

Per le statistiche che al momento non sono comunque preoccupanti: “Noi valutiamo la situazione in un periodo più lungo, abbiamo una fase persistente da affrontare, il nostro compito è quello di arrivare pronti e puntuali. Ringrazio tutti gli operatori, nessuno escluso, delle aree Covid, e no Covid, tutti. Continueremo a lavorare incessantemente non facendoci distrarre in aspetti che potrebbero rallentare i processi di intervento”.

Sul personale: “Abbiamo effettuato grandi interventi: infermieri, OSS, medici. Quando c’è la previsione di un nuovo modulo, oltre alla tecnologia, è fondamentale il reclutamento del personale medico e sanitario. Risorse dunque tecnologiche, umane, ma anche logistiche”.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it