“Raccolta plasma iperimmune per pazienti Covid”: Casa Sollievo c’è (FOTO)

San Giovanni Rotondo, 14 novembre 2020. “In questa seconda ondata di grave emergenza sanitaria, anche Casa Sollievo della Sofferenza aderisce al Protocollo clinico sperimentale della Regione Puglia per la raccolta di plasma iperimmune”.



La terapia con il plasma, già utilizzata per Ebola e Sars, è un’immunoterapia passiva che permette di somministrare a pazienti positivi al Covid_19 il plasma prelevato da pazienti guariti dall’infezione: un plasma iperimmune, ricco, cioè, di anticorpi specifici, utili a neutralizzare il virus e a ridurre la sua carica virale. «È importante sapere – comunica Lazzaro di Mauro, direttore del Servizio di Medicina Trasfusionale e Laboratorio Analisi Cliniche dell’ospedale di San Pio – che per potersi candidare come donatore di plasma iperimmune occorre avere alcuni requisiti necessari».