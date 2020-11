S. Giovanni, Covid: “Gli Angeli di Padre Pio”: “Arrivati risultati tamponi”

I 9 pazienti precedentemente positivi sono in attesa di ripetere il tampone , e speriamo di poter comunicare presto la loro guarigione

Nelle ultime due settimane sono state ulteriormente innalzate e migliorate le procedure per evitare la diffusione del virus e i dati odierni sono abbastanza confortanti e speriamo che presto si possa tornare alla normalità. Abbiamo predisposto camera singola per tutta la durata del ricovero per i nuovi ingressi, abbiamo limitato gli spostamenti dei pazienti più fragili, abbiamo intensificato le sanificazioni, abbiamo riorganizzato e ottimizzato spazi e risorse umane, abbiamo faticosamente innalzato la dotazione di DPI , abbiamo intensificato la comunicazione, abbiamo avuto briefing continui con il dipartimento di Igiene e Prevenzione e con il CIO (comitato infezioni).

Abbiamo assicurato i nostri servizi ambulatoriali e domiciliari su tutto il territorio della provincia di Foggia con la competenza e la professionalità che ci contraddistingue da 50 anni.