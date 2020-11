Sara Cannito “Una via promettente quella di studiare l’epigenetica del cancro”

(StatoQuotidiano, ore 20:55). Manfredonia. Il cancro non si ferma. E la ricerca contro tale malattia deve continuare: i ricercatori impegnati in tale lavoro hanno bisogno del supporto di tutti, soprattutto ora, nei tempi dell’emergenza da COVID-19. Anche da Manfredonia una giovane ricercatrice, con la sua passione e i sacrifici che il lavoro di ricerca comporta, a dare il suo contributo negli studi, al fine di migliorare l’efficacia delle cure. Si tratta di Sara Cannito.

Ad animarla il desiderio di poter realizzare qualcosa di utile per la società e l’amore per il suo lavoro “che mi fa prendere come una cosa semplice anche i sacrifici, perché quando si ama il proprio lavoro diventa tutto più facile, ecco”.

Dopo aver scoperto il mondo della ricerca scientifica, durante gli studi nel corso di laurea triennale per Tecnico di Laboratorio Biomedico presso l’Università di Foggia, nel laboratorio di patologia diretto dal professor Conese, sotto la supervisione del professor Di Gioia, Sara ne rimane subito affascinata.

Ha così cominciato a lavorare in diversi laboratori di ricerca non solo in Italia, ma anche in Europa, nella convinzione che bisogna “Mettersi sempre in gioco senza temere le difficoltà, per dare il meglio”. Ancor prima di conseguire la laurea triennale: “Sono stata nel nord della Francia a Lille; poi in Germania; più tardi, nel corso degli studi per la laurea magistrale, ho avuto un’altra esperienza a Londra presso un laboratorio della University College of London dove ho lavorato per un progetto di ricerca sul cancro e mi sono avvicinata in particolare alla ricerca sull’epigenetica del cancro. Infine, ho avuto un’altra esperienza all’Università di Grenoble, nel sud della Francia, dopo la laurea”.

In Italia, a Siena, dove si era intanto iscritta al corso di Laurea Magistrale in Biologia, Sara ha conosciuto il professor Michele Maio, direttore dell’UOC Immunoterapia Oncologica del policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena: “Io sono onorata di lavorare nella realtà creata dal professor Maio” ha raccontato a StatoQuotidiano “si tratta di un centro di eccellenza nel quale mi sento stimolata nel continuare il mio lavoro di ricerca”.

È nata così una collaborazione che poi si è trasformata nell’opportunità di svolgere un dottorato di ricerca tutto in inglese in Genetica Oncologia e Medicina Clinica. Da quel momento la ricercatrice di Manfredonia si è occupata soprattutto di ricerche relative al Mesotelioma pleurico, una malattia oncologica molto aggressiva per la quale non esistono ancora cure efficaci né farmaci di seconda linea, molto spesso legata all’esposizione all’amianto. Una malattia professionale, quindi, che colpisce soprattutto lavoratori impegnati in settori in cui si deve fare uso proprio di amianto.

Sara praticamente è entrata a far parte, proprio in qualità di dottoranda, del Centro di immuno-oncologia fondato dal professor Michele Maio, sotto la supervisione della dottoressa Alessia Covre, primo in Europa nel suo genere e caratterizzato dall’obiettivo di studiare farmaci immunoterapici che potenzino il sistema immunitario del paziente oncologico.

“È una via promettente” le parole di Sara “quella di studiare l’epigenetica del cancro: infatti i farmaci realizzati in tale campo ci consentono di indurre dei cambiamenti immunologici non solo nel cancro ma anche nel microambiente tumorale, quello in cui cioè si forma il tumore stesso”. Nel giro delle prossime settimane la dottoressa Cannito discuterà la sua tesi di dottorato di ricerca. Continuerà quindi il suo lavoro con l’obiettivo di studiare ancora per caratterizzare farmaci proprio di tipo epigenetico sul mesotelioma pleurico e in grado così di modificare il fenotipo del tumore per aumentare l’efficacia dell’immunoterapia.

È infatti recente la scoperta secondo cui la combinazione di farmaci immunoterapici è in grado di migliorare la sopravvivenza dei pazienti affetti da mesotelioma pleurico. “Nei laboratori del Prof Maio” le parole di Sara Cannito “vi sono progetti, anche finanziati dall’Airc, attraverso i quali si stanno cercando terapie che possano far conseguire risultati concreti e che possano essere toccati con mano in termini di cure efficaci”.

E a proposito dei Giorni della Ricerca, storica iniziativa che, da 25 anni, informa l’opinione pubblica sui progressi raggiunti nell’ambito della prevenzione, della diagnosi e della cura del cancro, con una serie di iniziative che si stanno tenendo proprio in questi giorni, dal 26 ottobre fino al 15 novembre, Sara esprime il suo invito ai cittadini tutti “di supportare la ricerca che deve andare avanti”.

Con le radici “di quella che sono” ben impresse dentro di sé, la dottoressa Cannito riconosce un grande valore ai suoi primi passi compiuti nella ricerca, ai primi studi e alle prime nozioni acquisite “nella mia terra e presso l’Università di Foggia”. Anzi, di più, dice, “Vorrei tornare prima o poi per dare un senso a tali origini e per dare il mio contributo personale nella ricerca alla mia città e alla mia Puglia”.

A cura di Daniela Iannuzzi