Blitz del Foggia a Catania. Decide un rigore di Ferrante

Statoquotidiano.it Foggia 14 novembre 2021. Zeman in conferenza stampa alla vigilia del match aveva promesso un maggiore impegno e i suoi lo hanno accontentato. I rossoneri dopo una travagliata settimana, culminata con la penalizzazione di 4 punti in classifica, rispondono sul campo e sbancano Catania all’ultimo respiro, vincendo per 1-2 sul difficile campo etneo, nella quattordicesima giornata del campionato di calcio di serie C, girone C.

Gara degli assenti al Massimino. Baldini orfano di ben sette indisponibili, con la pesante assenza di Moro, Russotto e Zanchi tra gli altri, manda in campo nel suo 4-3-3 Izco dal 1’ ed in prima linea Ceccarelli, Sipos e Russini. Zeman senza i difensori Markic e Nicoletti, deve far a meno anche di Rocca, e degli attaccanti Merola e Di Grazia. Scelte obbligate con davanti Tuzzo e Merkaj accanto a Curcio e bomber Ferrante in panchina.

Primo quarto d’ora di gara equilibrato con Foggia inizialmente propositivo ed etnei ben messi in campo e con buona organizzazione. Un errato disimpegno di Alastra dà il via agli sviluppi del vantaggio dei padroni di casa. Al 16’ cross dalla destra, Russini sul secondo palo, controlla in area e scaraventa un bel destro sul primo palo, sorprendendo l’estremo difensore foggiano, non perfetto nella circostanza. La frazione è avara di emozioni. Petermann rimedia il primo giallo del match al 31’ e un minuto dopo sul taccuino dei cattivi ci finisce pure Garofalo. Al 35’ si vede finalmente il Foggia. Curcio prende palla alla trequarti di campo e conclude ma Sala respinge la minaccia. Al 38’ Petermann è provvidenziale nel recuperare su Russini, lanciato a campo aperto. Sul finire di frazione, Tuzzo di testa ha una buona occasione per impattare la contesa ma il giovane, scuola Chievo, non coglie il bersaglio vincente. Al riposo si va con il parziale di 1-0 per i rossoblù di casa.

Nella ripresa Zeman manda dentro Ferrante e Gallo per Merkaj e Maselli. I rossoneri adottano da subito un atteggiamento più aggressivo, con Garafalo che pesca Tuzzo, che sciupa clamorosamente un gol già fatto, alzando sopra la traversa.

Al 51’Curcio mette una bella palla per Ferrante, anticipato in extremis. Poco dopo, al 55’, grande chance per il raddoppio catanese con Sipos che non controlla bene e si allunga la palla, non inquadrando lo specchio della porta. Al 67’giunge il meritato pareggio del Foggia. Punizione dai 18 metri di Petermann, palla che Sala respinge ma Gallo è lesto a ribadire in rete. La formazione di Zeman prende coraggio e ne ha di più, visto anche l’impegno infrasettimanale del Catania.

I rossoneri spingono alla ricerca del colpaccio. Il boemo in piedi davanti alla panchina, suggerisce ai suoi i movimenti giusti per passare.

Doppio cambio anche nei siciliani: Provenzano e Biondo in campo per Russini ed Izco. Catania pericoloso al 80’ con Rosaia, tiro sporco ma Alastra si riscatta d’istinto. Curcio rimedia il giallo e diffidato salterà la prossima gara. 4 minuti di recupero e al 93’ calcio di rigore per il Foggia. Ferrante in area viene atterrato da Ercolani e il direttore di gara fischia la sacrosanta massima punizione. Lo stesso centravanti argentino si incarica della battuta e piazza il pallone nell’angolino basso, dove Sala non può arrivare. Triplice fischio di Giaccaglia di Jesi e blitz rossonero compiuto. I rossoneri salgono a quota 20 punti ( sul campo 24 pt) e sono attesi dalla prossima trasferta di Campobasso nel prossima giornata di domenica 21 novembre.

BARI, 14 NOV – Il Bari puntella al San Nicola (davanti a oltre 8mila spettatori) il primato in classifica del girone C con una vittoria (2-0) contro la Vibonese, fanalino di coda: il risultato è il frutto di una prestazione ordinata ma con pochi lampi nella fase offensiva e segnata da un preoccupante calo di intensità agonistica nel finale.