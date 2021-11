“La mia Città”, “Città Protagonista” e “E 885 – Manfredonia Rinasce” a sostegno di Gianni Rotice

Non possiamo permetterci un ritorno al passato, abbiamo bisogno di credibilità, slancio e nuova linfa per aprire una nuova stagione per Manfredonia che i cittadini chiedono a gran voce come dimostrato dall’esito del primo turno elettorale, nel quale, la nostra coalizione ha ottenuto un ottimo risulto, raccogliendo la necessità del CAMBIAMENTO. Traguardo che, in sede di ballottaggio, è possibile raggiungere con un’unica soluzione: l’elezione a sindaco dell’Ing. Rotice. Pertanto, invitiamo i nostri elettori e tutti i cittadini di Manfredonia, tra il passato ed il futuro, a scegliere in maniera netta il futuro.