“A Manfredonia abbiamo anticipato tutti. Presto salperà il Titanic II”

Gli appassionati della storia del Titanic potranno rivivere l’emozione di salire a bordo e aggirarsi tra i lussuosi arredi, tuffarsi in piscina (era presente già nel Titanic originario!), fare una pausa nella sala lettura o in quella del tè, cenare nella maestosa sala da pranzo, riposare in una delle cabine finemente arredate o sporgersi dalla prua della nave, quella del famoso bacio tra Jack e Rose.

Foto di Antonio Troiano