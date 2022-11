Ascoli Satriano ricorda Falcone e Borsellino: l’iniziativa firmata ARCI

Ascoli Satriano (Fg), 14 novembre 2022 – Un’iniziativa in memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, per non dimenticare la strage di Capaci del 23 maggio 1992.

L’associazione ARCI, rappresentata da Lino Santoro, organizza un incontro di approfondimento su questa pagina terribile della nostra storia che rappresenta però, al contempo, un potente simbolo della lotta alla mafia e vessillo della cultura della legalità.

Ospite d’eccezione sarà Angelo Corbo, poliziotto deputato alla scorta del Giudice Falcone, sopravvissuto alla Strage di Capaci.

Previsti i saluti del Commissario Prefettizio di Ascoli Satriano, Angela Barbato e le riflessioni del Sindaco di San Severo, Avv. Francesco Miglio.

L’iniziativa avrà luogo giovedì 17 novembre, alle ore 18.30 presso il Polo Museale in Via Santa Maria del Popolo.